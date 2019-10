Det kan blive en dyr fornøjelse for en husejer, hvis huset bliver oversvømmet i forbindelse med et skybrud. Arkivfoto

Pas på - Skybrud kan koste dig kassen

Der er sket en stigning i skybrud og stormfloder i Danmark, og især de sidste par år har budt på flere tilfælde af alvorlige skybrud, hvor lagre og kældre oversvømmes og store summer går tabt. Det gælder om at gardere sig - også for sundhedens skyld

Det er måske husejerens største frygt; huset står under vand og al indbo gået tabt. Det samme gælder for en virksomhedsejer, der kan se sit lager drukne i vandmasserne. Et mareridt med store konsekvenser for både den enkelte og for samfundet. Regningen for det meget omfattende skybrud i 2011 løb op i næsten syv milliarder kr. ifølge tal fra Forsikring & Pension.

Udfordringen er at skybruddene både bliver hyppigere, og mere alvorlige for hver gang de rammer. Som følge af klimaforandringer vurderer DMI, at vi frem til år 2100 kan forvente en stigning på 10-15% i den samlede regnvandsmængde og en forhøjet vandstand på helt op til to meter. De meget kraftige regnfald vil dog mindskes om sommeren, men samtidig fordobles risikoen for kraftigt nedbør til efterår og vinter. Klimaet er i fuld gang med at tilpasse sig, og det kan blandt andet medføre højere forsikringspræmier og sikkerhedsrisiko.