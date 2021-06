Overvågning: Halvanden million kameraer følger dig

Mere end 1,5 millioner overvågningskameraer i Danmark holder øje med, hvad du og alle andre danskere foretager sig.

Det er ikke kun offentlige myndigheder, der følger din færden. Det er i høj grad også firmaer og private, som dækker deres bygninger og hjem med kameraer.

Ifølge organisationen Sikkerhedsbranchen fordeler de godt halvanden million kameraer sig på 300.000, der er sat op af myndighederne i det offentlige rum.

Godt en million kameraer er installeret i firmaer, mens en kvart million private husstande gør brug af et overvågningskamera.

De mange kameraer betyder, at Danmark er et af de mest overvågede lande i verden.

Hidtil har Storbritannien været i førersædet hvad angår overvågning, men der er nu kun et kamera pr. 10 indbyggere, mens antallet i Danmark er et kamera pr. hver fjerde indbygger.

Dermed kan vi konkurrere med Kina. For Danmark har flere overvågningskameraer pr. indbyggere end det store land i øst, der ellers gør en dyd ud af at holde øje med sine indbyggere.

Det fortæller Jesper Lund til TV2. Jesper Lund er formand for IT-politisk forening, der forsøger at modarbejde overvågning.

Der er dog forskel på den måde der bruges overvågning på i Danmark og Kina.

I Danmark er der som oftest tale om en passiv overvågning, hvilket vil sige, at der ikke sidder folk i et kontrolrum og overvåger i realtid, men at overvågningsoptagelser gemmes for en periode og kan trækkes frem, hvis myndighederne finder det aktuelt.