Nyt køkken sælger din bolig bedst

Står du og skal til at sælge din bolig, kan du med fordel skifte eller renovere dit køkken.

Et nyt køkken gør nemlig din bolig nemmere at sælge, viser en ny rundspørge blandt ejendomsmæglerkæden Nyboligs 220 forretninger.

35 procent af de adspurgte forretninger peger på, at køkkenet er den mest salgsfremmende boligdel.

Det skyldes, at køkkenet har ændret status og er blevet boligens hjertekammer. Det tiltrækker sig derfor stor opmærksomhed ved et boligsalg.

- I Danmark er køkkenet efterhånden blevet et opholdsrum på line med dagligstuen. Hvor husmoderen for kun en til to generationer siden stod alene i det lukkede køkken og tilberedte familiens måltider, er rummet i dag blevet boligens hjertekammer, hvor alle mødes og laver med sammen, siger relationschef i Nybolig, Thomas Hovgaard.

Han peger især på køkkenets store udvikling gennem de sidste tyve år, hvor vægge mellem spisestuer og køkkener er blevet revet ned for at kunne lave et køkkenalrum.

- Den øgede aktivitet i køkkenet, hvor hele familien er samlet omkring tilberedelsen af måltiderne, betyder også, at køkkener udsættes for et stort slid, og et slidt og hærget køkken er ikke ligefrem befordrende for et hurtigt boligsalg, siger han.