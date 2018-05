Ny klimavenlig asfalt giver solid rabat til bilejerne

En helt ny type asfalt vil om få måneder blive lagt ud på flere strækninger rundt om i landet. Og går det, som man håber, vil bilisterne spare omkring en femmer, hver gang de tanker for 100 kroner, hvis de kun kørte på den nye type asfalt. Det skyldes, at rullemodstanden mellem dæk og asfalt er forbedret markant, skriver DR Sjælland.

Ifølge Vejdirektoratet er det en ny klimavenlig asfalt, der har bevæget sig fra at være i testfasen til nu stille og roligt at skulle "implementeres" på de danske statsveje. I første omgang gælder det 50 kilometer vej, som skal være forsøgsstrækning for den nye asfalt.

- Det betyder, at asfalten bliver en del af vores beslutningsportefølje, så den er en mulighed, efterhånden som vi udskifter slidlaget på de cirka 3.800 kilometer statsveje, siger akademisk specialist Christian Axelsen fra Vejdirektoratet til DR Sjælland.

Dæk bruger kun en sjettedel af energien

Asfalttypen er en udløber af forskningsprojektet "Rose" på Roskilde Universitetscenter, hvor man i tre år har arbejdet med grundforskning i forhold til asfaltstrukturer for derved at mindske rullemodstanden mellem hjul og asfalt. Et projekt, som RUC driver i samarbejde med DTU, Vejdirektoratet og flere private firmaer.

Leder af forskningen Jeppe Dyre, der er professor i fysik, siger, at bilernes dæk er blevet mere og mere energieffektive, mens forskningen i asfalttyper først rigtigt er kommet i gang de seneste år.

- Siden man gik væk fra massive gummidæk for 100 år siden, bruger dæk idag kun en sjettedel af energien i forhold til dengang. Så meget kan vi ikke opnå ved at ændre asfalten, men vi kan lave omkring fem procents besparelse, der til gengæld batter rigtig meget, siger Jeppe Dyre til DR Sjælland.

De kommende 50 kilometer testasfalt kommer i kølvandet på en lang række mindre forsøg over hele landet, hvor en kilometer vej hist og pist er blevet belagt med den klimavenlige asfalt. Sidenhen er strækningerne blevet testet med blandt andet specialkøretøjer i forhold til bremselængder og friktion.

Besparelsen betaler for højere pris

Asfalten, der godt nok koster fem procent ekstra hvis den udskiftes steder, hvor der alligevel skal udskiftes et slidlag, kan vise sig at være overordentlig billig.

For i den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras var man tidligt inde i projektet og lave beregninger af energibesparelsen ved den nye asfalt. Og her siger afdelingsleder Camilla K. Andersen, at den finansierer sig selv:

- Alene benzinbesparelsen kan i et samfundsmæssigt perspektiv få det til at løbe rundt. Så CO2-besparelsen er faktisk gratis, når man gør det på den her måde, siger Camilla K. Andersen.

Dog peger hun på, at det jo er bilisterne, der indkasserer gevinsten, mens det er staten, der betaler for den energibesparende asfalt. Derved kan man ikke bare sige, at det er omkostningsfrit for staten.

I forhold til hvad det koster at udskifte en almindelig slidbane, er den klimavenlige asfalt cirka fem procent dyrere. Den ekstra regning på 3,1 millioner kroner til de 50 kilometer belægning er dog bevilget fra Den Grønne Klimapulje af partierne bag den såkaldte PSO aftale.