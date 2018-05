Nu bygger alliken rede: En rist i skorstenen kan redde dit liv

Er du indehaver af en skorsten, så er der god grund til at være ekstra meget på vagt lige nu. Det er nemlig nu, at kragefuglen med navnet allike går i gang med at samle blade, pinde, fjer, kviste og selv kraftige grene ? så den kan bygge rede i sin yndlingsbolig: skorstenen. Det skriver DR Sjælland. Hvert år fjerner landets skorstensfejere omkring 4000 allikereder fra skorstene. Og med god grund.

Det kan nemlig være livsfarligt at have en allikerede i skorstenen. Reden kan stoppe skorstenen til, så man risikerer at blive ramt af kulilteforgiftning. Og det skal tages ganske seriøst, forklarer formanden for Skorstensfejerforeningen Jesper Kjær til DR Sjælland.

- Nu snakker man så meget om at ulvene ovre i Jylland skulle være så farlige, men så har man aldrig mødt allikerne. De er meget værre. I hvert fald med deres redebyggeri, siger han.

Men der er råd. Et særligt gitter i skorstenen gør det umuligt for alliken at slå sig ned. Det fortæller Jesper Kjær, som lige nu har travlt med fjerne reder og sikre skorstene.

- Hvis man ikke har opdaget det i tide, kan reden være ret massiv og svær at få ud.

Hvis man har et olie- eller pillefyr i kælderen, opdager man ikke nødvendigvis, at der er fare på færde, hvis kulilten ikke kan komme ud, forklarer Jesper Kjær til DR Sjælland.

- Man kan hverken lugte, se eller smage kulilte, så det er ret farligt.

Derfor forsyner han skorstene med et særligt gitter, så alliken ikke kan slå sig ned:

- Men når der er lagt et gitter på toppen, skifter den jo bare adresse og finder en anden skorsten. Så det er vigtigt, at man er på dupperne. Også hvis man ser alliker, der smider grene i naboens skorsten, så er det vigtigt lige at råbe vagt i gevær, siger Jesper Kjær, der sætter omkring 150 riste op om året.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er det en god ide at sikre sig med en rist, før allikerne bygger rede og lægger æg. Det kræver nemlig dispensation fra jagt- og vildtforvaltningsloven at fjerne reden og fuglene, hvis de har æg eller unger.