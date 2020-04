Hverdagen for børnefamilier er noget anderledes end normalt i denne periode, hvor corona-krisen har ramt os. Foto: ArlaFoods

Mangler du tid: Her er fem genveje til hurtig og velsmagende aftensmad

Forbrug - 04. april 2020 kl. 12:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverdagen for børnefamilier er noget anderledes end normalt i denne periode. Kontoret er rykket hjem i stuen og alt imens, at opvasken og vasketøjsbunken langsomt hober sig op, hiver ungerne i buksebenet for at blive aktiveret. Derfor har Tove Færch, leder af Karolines Køkken, samlet sine bedste tips til et hurtigt og velsmagende aftensmåltid, så det kan fylde lidt mindre på dagens to-do liste. Myndighedernes anbefalinger har sendt de fleste af os hjem i stuerne for en stund. For nogle har det frigivet en masse tid til at lave hjemmebagte boller og afprøve nye opskrifter. Men for de fleste børnefamilier har det skabt en tætpakket kalender, hvor forældre skal veksle mellem arbejde og børnepasning. I mange hjem kan det derfor være svært at få kabalen til at gå op, når der også skal gøres rent, vaskes tøj, købes ind og laves aftensmad. Hver tredje sjællænder svarer i en undersøgelse lavet af Karolines Køkken, at de mangler tid i hverdagen til madlavning, og hos mange familier er denne tid kun blevet endnu mindre som resultat af nedlukningen. ”Først og fremmest er det vigtigt, at man i travle perioder husker at lave en madplan, hvor man tænker sine indkøb ind. Planen skaber det nødvendige overblik, der gør, at man kan forberede sig til flere dage ad gangen og begrænse sine ture ned i supermarkedet – noget, der særligt kommer os til gode i denne tid, hvor det er bedst, at vi holder os hjemme,” siger Tove Færch, leder af Karolines Køkken gennem 26 år.

Oplysninger fra undersøgelsen: Analysen baserer sig på cirka 2.000 webinterviews af 18-75-årige danskere indsamlet via Epinions Danmarks panel i perioden 7. februar - 28 februar 2020. Undersøgelsen er udsendt repræsentativt i forhold til køn, alder, region og uddannelse. Fuld repræsentativitet på de fire baggrundsvariabler er sikret ved efterfølgende vægtning.





Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn:





Jeg mangler tid til at lave mad i hverdagen





• Enig: 14 procent

• Delvist enig: 22 procent

• Delvist uenig: 21 procent

• Uenig: 40 procent

1. Lav en madplan, hvor du også planlægger dine indkøb: Madplanen behøver ikke at gælde for alle dage, men for de dage, hvor du ved, du får ekstra travlt. Og som ekstra bonus er madplaner en hjælp til at mindske madspild, fordi du har gennemtænkt, hvordan råvarer kan bruges i flere måltider. 2. Skær ned på forberedelsestiden ved at forberede større mængder mad ad gangen: Skræl fx alle gulerødderne på en gang og opbevar dem i køleskabet i en beholder med låg og lidt vand, så de er klar til næste måltid. Eller kog lidt ekstra ris og bønner, som du kan gemme til torsdagens ruskomsnusk. 3. Tænk i langsomme retter: Det virker måske som et omvendt råd, men det kan være en god idé at udnytte den tid, du alligevel er hjemme i nærheden af sit køkken til at lave lækre simreretter, der kræver kort forberedelsestid – men god tid på komfuret. 4. Giv slip på de klassiske opskrifter: Har du en masse snittede grøntsager tilovers fra gårsdagens måltid, så drop planen om de klassiske frikadeller og lav i stedet en portion lækre grøntsagsdeller. 5. Brug din fryser: Lav større portioner end du plejer, når du laver mad. Lav fx en ekstra stor portion kødsovs og brug en del af den i lækre tortillas i ovnen nogle dage senere eller brug den i en lasagne sammen med overskud af grøntsager og ost. Du føler slet ikke, at du spiser ”rester”, når du shiner retten op med et friskt element på dagen. Det kan fx være en avocadocreme til dine madpandekager eller en spidskålssalat med persille og hakkede, ristede nødder.