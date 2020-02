Kommuner: Du har ansvaret for dit eget hjem, når vandmasserne truer

Vand er der nok af i disse dage - også lige til den gode side. Flere byer oplever oversvømmelser, og mange boligejere er lige nu plaget af vand i haver og kældre. Og så må kommunen da gøre noget, mener mange boligejere ifølge Kommunernes Landsforening. Men alt for få af dem ved, at de selv har ansvaret for at sikre deres bolig og værdier, når vind og vejr giver forhøjet vandstand. Det fortæller Nete Herskind, der er chefkonsulent i KL, Kommunernes Landsforening.

- Som borgere er vi ikke selv skyld i, at åen løber over sine bredder, eller at vandet stiger, der hvor vi bor. Derfor er der også en underliggende forventning om, at det er samfundet, der skal gøre noget ved det, siger hun til DR P4 Midt & Vest.

Ifølge KL er borgenes uvidenhed om ret og pligt i forhold til oversvømmelser og klimatilpasning skyld i mange unødvendige problemstillinger.

KL mener, at der er brug for, at flere borgere ved, at det er deres eget ansvar at beskytte deres ejendom mod eksempelvis vand.

- Hvis man sidder og venter på, at nogen kommer, kan man komme til at vente meget længe, alt imens vandet stiger og gør skade på ens ejendom. Man er nødt til at gå sammen i nogle projekter, hvor man får lavet en passende klimatilpasning. Det sker kun, hvis man anerkender, at man også selv skal yde en indsats og er klar over, at der er en egenbetaling, siger Nete Herskind.