Fra juni 2018 udvider Københavns Lufthavn med 4.000 m2 mellem Finger A & B i Terminal 2 efter sikkerhedskontrollen for at skabe plads til op mod 40 mio. passagerer de kommende år

Københavns Lufthavn udvider shoppingområdet

- Det er en gammel drøm, der går i opfyldelse. Vi har i mange år talt om muligheden for at åbne en butik i Københavns Lufthavn. Wood Wood-butikken vil blive en slags satellitbutik, der er tilpasset lufthavnen og de mekanismer, som ligger til grund for shoppingsområdet. På den måde kommer vi til at skabe en butik, der skiller sig meget ud i varesortiment og indretning, siger Karl-Oskar Olsen, kreativ direktør i Wood Wood.

Nye navne i området, som Lacoste, Wolford og Massimo Dutti, skal være genkendelige for de internationale passagerer. For det voksende segment af unge passagerer vil navne som ARKET, Mikkeller og Wood Wood særligt tilgodese deres efterspørgsel på flere urbane brands i lufthavnen:

Wolford

Pilgrim

ARKET

Wood Wood

Lacoste

Julie Sandlau

Lakrids by Johan Bülow

Massimo Dutti

HUGO

Oh! by Kopenhagen Fur

SAND

Tiger of Sweden

Mulberry

A.C. Perchs Thehandel

Restauranter og caféer:

LêLê

Mikkeller

The Bird CPH Airport

Cock’s and Cows

Tapa del Toro

Retreat

Gorm’s

Espresso House

Pret A Manger

Mere plads til at lade op

Det nye område vil foruden en lang række af butikker og spisesteder sikre bedre plads til passagererne med lyse, åbne opholdsområder samt flere siddepladser og opladningsmuligheder. Derudover etableres et fælles spiseområde, hvor passagererne kan sætte sig sammen og nyde et måltid fra flere nye restauranter og caféer.

- Med det nye shoppingområde kan vi imødekomme flere passagerers behov i forhold til budget og smag og derved bygge videre på den gode oplevelse i lufthavnen. Vi vil sikre et større udvalg af sunde og hurtige måltider til rejsen samt byde på en række modebrands, der er kendte fra bybilledet i København og den internationale scene. Særligt er vi meget stolte over at kunne give vores rejsende mulighed for at besøge den første Massimo Dutti i Danmark, siger Lise Ryevad, Director Airport Sales i Københavns Lufthavn.