Investering i aktier: Pas på FOMO og TINA

Men det kan være svært at holde fast, når aktierne trækker overskrifter. Det kan være spændende at følge succeshistorierne på aktiemarkedet og høre om gevinster fra begejstrede kolleger og venner. Så får du lyst til at kaste dig over nye hypede investeringer, der måske kan give et stort afkast på kort tid.

Hvis du vil investere i aktier, skal du beholde dem i lang tid – mindst 7 år og gerne længere. Du skal investere i mange forskellige aktier i fundamentalt sunde selskaber og desuden holde fast i din investeringshorisont og risikoprofil. Gør du det, kommer det gode afkast på lang sigt. Det viser både teori og praksis. Det er let, men i virkeligheden også ganske kedeligt at investere i aktier.

FOMO får dig med på bølgen

Er du øvet investor, er der ikke noget galt i at du spekulerer lidt i nogle sjove aktier, bare du gør dig klart, at risikoen for tab er stor. Det har ikke meget at gøre med investering, - det minder mere om spil. Tidligere talte man om at spille på børsen.

Når du investerer på den måde, bliver du let grebet af FOMO – Fear Of Missing Out – frygten for at gå glip af afkast. Det er her grådigheden råder, og det er jo en af de 7 dødssynder, så pas på.

Når kollegaen praler med store kursgevinster på f.eks. Tesla, river det dybt i din krybdyrhjerne. Når det sker, skal du bruge din rationelle hjerne og så nøgternt som muligt vurdere, om du vil satse dine penge på en super-høj-risiko-aktie?

Tror du virkelig, at du kan score en hurtig gevinst? Er du dygtig nok (det vil sige heldig nok) til at nå at sælge ud i tide og tage gevinsten hjem? Har du stadig lyst til at trodse din fornuft, så gør det endelig, men vær klar over, at det svarer til at spille på næste målscorer på Oddset.