Ikea's kyllinger var slet ikke bæredygtige

Hos Ikea er alle kyllinger brugt i vores restauranter bæredygtige. Det er de, fordi vi som virksomhed gerne vil gøre en forskel. En positiv forskel!". I fem år "siden 2012" har den svenske møbelgigant brystet sig på sin hjemmeside af at have kyllinger med god dyrevelfærd. Formuleringer har været at finde under punktet "restaurant". Men i de sidste mange år har Ikea slet ikke solgt bæredygtige kyllingekød til sine kunder, og nu har Ikea slettet punktet på hjemmesiden efter en henvendelse fra dyrevelfærdsorganisationen ANIMA.

Organisationen har efterfølgende meldt Ikea til Forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring, skriver Politiken.

- Jeg synes, det er meget grelt. Som forbruger tror man, at de bruger gode og glade kyllinger, og man vil aldrig forestille sig en slagtehal fyldt med almindelige industrialiserede slagtekyllinger med alle de store velfærdsproblemer, de har, siger kampagnechef Thorbjørn Schiønning fra Anima.

I 2012 tilsluttede Ikea sig mærket "Good Chicken Award", der gives til firmaer, der bruger eller forpligter sig til inden for fem år at bruge kyllinger opfostret under bedre forhold, heriblandt mere plads, adgang til naturligt lys, siddepinde og hakkesten og en brug af langsommere voksende racer, der ikke lider af branchens store problemer med problemer i benene. Der var altså ikke tale om "velfærdskyllinger", der går frit ude, men om lidt bedre indendørs slagtekyllinger.

Ifølge Ikea opfyldte de danske kyllinger i starten kravene i "Good Chicken Award", men efterfølgende skiftede Ikea leverandør.

- Vi har i de sidste fire til fem år haft store ændringer i vores Ikea Food-organisation og i vores setup for indkøb, både her i Danmark og globalt. Vi har derfor i denne periode desværre ikke været opmærksomme på the "Good Chicken Award", hvilket selvfølgelig ikke er i orden, og det beklager vi meget", skriver Rikke Andersen, kommunikationsansvarlig i Ikea, i en mail.

Ikea har ikke ønsket at lade sig interviewe om sagen. Det er ikke kun i Danmark, at Ikea har trukket sig fra "Good Chicken Award"-arbejdet. Det samme har Ikea i ni ud af elleve andre lande i Europa.