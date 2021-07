Hvor skal du bade: Her finder du flest strande med Blå Flag og Badepunkt

Dansk sommer er for mange lig med en dag på stranden. Med alt hvad det indebærer af is, leg, afslapning, sand mellem tæerne, sol på maven - og en tur i havet.

Danmark er kendt for generelt at have badevand af høj kvalitet, men hvis du gerne vil have mere end det på din strandtur, er en strand med et Blå Flag eller Badepunkt et godt pejlemærke. Strande med Blå Flag og Badepunkt er ikke bare garanti for godt badevand, men også et kvalitetsstempel for en strand med en høj standard indenfor sikkerhed og miljø. Det fortæller Friluftsrådet.

I år er der 217 strande samt 17 havne, der har opnået et af Friluftsrådets to officielle flag i mærkningsordningerne Blå Flag og Badepunkt.

Flagene vejrer over hele landet, men specielt i ét område af Danmark finder du mange blå og hvide flag på strandene. Det er i region Syddanmark, som tæller Syd- og Sønderjylland samt Fyn og øerne i det sydfynske øhav.

Her vajer det Blå Flag på hele 75 strande, og på 17 strande i regionen finder du det hvide Badepunkt-flag. Blandt andet i Assens, som i år kan bryste sig af at lægge kommune til fire Badepunkt-strande.