Højsæson for cykeltyveri: Det skal du være opmærksom på

Højsæsonen for cykeltyverier er startet, og det er derfor vigtigt at holde ekstra godt øje med sin cykel.

Foråret er kommet, og sommeren nærmer sig. Det får flere til at vælge cyklen, og med det følger højsæsonen for cykeltyverier. Hold derfor ekstra øje med din cykel og snyd tyven, før den snyder dig, lyder det fra forsikringsselskabet Alka.

Det stjæles dagligt 130 cykler i Danmark, og alene i 2017 blev der anmeldt mere end 27.000 cykeltyverier fra april til oktober på landsbasis.

Ifølge Alka ses en tendens til, at danskerne i stigende grad køber dyrere cykler, og dyre cykler frister cykeltyvene, for det betyder flere penge på det sorte marked.

- Mange vil gerne have en kvalitetcykel, når de cykler til og fra arbejde hver eneste dag. Samtidig er der flere og flere, der investerer i lækre mountainbikes og racercykler til fritiden. Desværre er det også en guldgrube for cykeltyvene. Nye, eksklusive cykler er særligt attraktive, fordi de er lettere at videresælge. Derfor skal du passe ekstra godt på, hvis du har en dyr cykel, siger kommunikationsdirektør i Alka, Lise Agerly.

Er man så uheldig at få sin cykel stjålet, så er forsikring alfa omega. Indboforsikringen dækker som regel cykeltyveri, men det gælder kun, hvis cyklen er låst med en godkendt lås, eller hvis den er blevet stjålet under indbrud i en aflåst bygning.

Alka opfordrer til, at man som cykelejer altid husker følgende.

- Lås cyklen med en godkendt lås.

- Hav styr på både købsbevis til cykel og lås.

- Undgå at lade cyklen stå natten over ved udsatte steder som skole, tog- og busstationer.

- Brug cykelkældre, aflåse gårde og cykelskure.

- Lås de dyre og speciallavede cykler ind i garager, udhuse eller andre lokaler.