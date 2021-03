Højere priser på byggematerialer kan lukke boligfesten

Priserne på byggematerialer er steget kraftigt de seneste måneder. Lige nu er priserne i gennemsnit 30 procent højere end før corona-pandemien ramte Danmark.

De stigende priser kan sætte en kæp i hjulet på boligfesten, der ellers det senest år har ført til rekordhøje salgspriser og et boligmarked, hvor der ikke tidligere er blevet købt og solgt så mange boliger som tilfældet har været i de sidste 12 måneder. Det vurderer boligkæden Nybolig.

- Mange boligkøbere har planer om at renovere deres nye boliger. Det giver et pres på både håndværkere og efterspørgslen efter byggematerialer. Håndværkerne kan ikke følge med, og det kan byggematerialerne heller ikke. Dels på grund af efterspørgslen, dels på grund af nedlukninger og mindre produktioner under corona-perioden. Det siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef i Nybolig.

De planer mange boligejere har, kan vise sig at blive væsentlig dyrere at realisere. Og det kan betyde, at tempoet på boligmarkedet går lidt ned, fordi nogle handler bliver sværere at gennemføre, siger Thomas Hovgaard.

Priserne på byggematerialer vil sandsynligvis falde igen, når produktionen kommer på omgangshøjde med efterspørgslen, men det kan godt have lange udsigter, mener han.