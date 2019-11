Se billedserie Baby Shark bamsen forventes at blive populært på ønskelisterne i år.

Her 3 af julens formodede gavehits

24. november 2019

Jul betyder gaver, lækkert julemad, nærvær og tonsvis af hygge.

For børn er højdepunktet der, hvor man finder gaverne under træet og river gave papiret op, når man ser og åbner gaven. Men hvad kan vi egentlig regne med at se under træet i år? AMO Toys har nogle ideer til hvad der kunne være et sikkert familie og børne hit.

Spil er altid et hit Er der noget der kan samle familien bedre end et godt spil? Danskere elsker at spille, hvilket gør et spil til en perfekt julegave, for man kan altid bruge dem. Brætspil, kortspil, puslespil eller computerspil for den sags skyld. Der er tusindvis af forskellige spil, og der er med sikkerhed ét der passer lige perfekt til dig eller en du kender. I spillet "Don't wake up daddy!", er det frække børn som skal snige sig ind i køkkenet, hen til køleskabet og stjæle en chokoladekage uden at vække den sovende far. Det er et familiespil fyldt med uforudsigelige fælder.

En god ven AMO Toys markedsfører og distribuerer udvalgte spil og legetøj i Skandinavien. Bamser og dukker og også et hit for børn. Der kan fantasien bruges frit og de kan blive ens gode ven. - Børnene leger små rollespil med deres dukker og bamser. De øver sig i at være forældre for dem. De trøster og giver dem sutten, giver dem mad, sætter dem på potten og giver dem et bad, inden de skal puttes. De er meget livagtige at lege med, forklarer Jakob Andersen.

L.O.L Suprise og Baby Shark L.O.L Suprise vandt i år 2017 prisen som "årets norske legetøj". L.O.L Suprise dukkerne er er overraskelses gave. Du køber en kugle, og ved kun den indeholder en dukke og nogle sager til den bla. tøj. Hver figur har deres eget udseende og personlighed, hvilket ifølge AMO Toys gør den til et hit. De gøres livsnære og giver børnene en ven som de altid kan have ved deres side. Sangen "Baby Shark" gik viralt og børn elsker den. Derfor kan man regne med at en sød lille baby haj, også kan være en god ide til en julegave. Bamser har og vil nok altid være et sikkert hit til børn. De, ligesom dukker, er en ven.