Mange er villige til at betale ekstra for at bo sæt på vandet. I Nordsjælland betaler man op til det dobbelte pr kvadratmeter for en placering på den rigtige side af Strandvejen. Arkivfoto

Havkig-villaer går til dobbelt pris

Frem til coronakrisens indtog har boligkøbere været villige til at strække sig meget længere og betale endnu mere for at få den beliggenhed, de drømmer om.

Her foregår de dyreste hushandler i Danmark, hvor huse, der ligger helt ud til Øresund sælges for svimlende beløb.

Fra 7000 til 23.000 kroner pr. kvadratmeter. Så mange ekstra kroner har boligkøbere trukket op ad lommen for at købe en af de villaer, der har været til salg på den rigtige side af Strandvejen i Nordsjælland.

Der hvor boligkøberne har hevet allerflest penge op ad lommerne er i Skodsborg-området i Rudersdal kommune, hvor husene er blevet handlet for i gennemsnit 23.347 kr. mere pr kvm på havsiden af Strandvejen end på landsiden. Dernæst kommer Snekkersten og Hellerup, hvor villaerne helt ud til vandet er røget til 21.874 og 20.007 kr. mere pr kvm.

Derimod kunne man nøjes med at betale en merpris på “kun” 7.800 kr. for at opnå den eftertragtede vandsidebeliggenhed for køberne i Humlebæk. Den noget lavere ekstrapris skyldes, at Humlebæk ligger noget længere væk fra hovedstaden end Skodsborg.

Netop i den nordlige ende af Strandvejen er der, hvor man med fordel kan købe en villa på havsiden til den billigste pris. Her er gennemsnitprisen pr. kvadratmeter 34.554 kr., mens man i Skodsborg betaler 69.126 kr. pr. kvadratmeter, skriver boliga.dk