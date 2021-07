Grænsehandel: Så meget skal du spare før turen er tjent hjem

Kan det overhovedet betale sig at starte bilen og køre syd på for at handle i de tyske grænsebutikker? Det spørgsmål har Spar Nord og Bilbasen sammen regnet på.

Mængden af billigvarer, der skal indkøbes, afhænger af, hvor lang en biltur du har til grænsebutikkerne.

Kører du fra Skagen og tilbage igen, skal grænseindkøbene ifølge beregningerne resultere i en besparelse på lidt mere end 1.800 kroner, før turen giver økonomisk pote. Kører du i stedet frem og tilbage fra Odense, skal du handle besparelser hjem for cirka 700 kroner.

- Vores beregninger rummer mere end blot udgifterne til brændstof. For at opnå et mere nuanceret overblik over turens omkostninger er det nødvendigt også at medregne blandt andet afskrivninger, da antal kørte kilometer betyder relativt meget for din bils værdi, fortæller markedsanalytiker hos Bilbasen Jan Lang og fortsætter:

- Kigger vi generelt på det, har flere afgiftsændringer i løbet af 10’erne gjort det markant billigere for danskerne at være bilejer, og dermed er omkostningerne pr. kørt kilometer faldet en del. Vi ser dog aktuelt en ret tydelig udvikling på dieselbilerne som følge af miljødagsordenen og øget regulering. De taber simpelthen værdi hurtigere end tidligere, hvilket betyder, at de samlede køreromkostninger stiger.

Beregningen af omkostningerne er baseret på de 10 mest solgte nye og de 10 mest solgte brugte biler i Danmark (både diesel og benzin) i de første fem måneder af 2021 og løber i år op i 2,28 kroner pr. kilometer. Dermed løber turen frem og tilbage fra f.eks. Aalborg op i 1.330 kroner, mens grænsefarende fra f.eks. Helsingør skal handle besparelser hjem for hele 1.600 kroner for at tjene turen hjem.

- Dertil kommer eventuelle udgifter til forplejning undervejs og bro eller færge, afhængigt af hvor du kører fra. Selvom der på nogle varegrupper kan være betydelige prisforskelle mellem grænsebutikkerne og de danske dagligvareforretninger, kræver det for mange danskere, at der købes relativt stort ind, før turen kan betale sige, siger cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm og fortsætter:

- Regnestykket ser selvsagt bedre ud, hvis du f.eks. bor i Sønderjylland, eller hvis grænsehandlen sker i forbindelse med f.eks. kør-selv-ferie, hvor du alligevel kører forbi grænsebutikkerne.