Godt nyt for mobilkunder: Selskab må ikke længere opkræve roamingtillæg

For i dag slipper kunderne hos selskabet for at betale mere for at bruge roaming i EU.

Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

- Energistyrelsen har vurderet, at Plenti på baggrund af væsentlige ændringer i selskabets engrosomkostninger ikke længere opfylder de særlige og ekstraordinære omstændigheder, der kan begrunde en tilladelse til at anvende et roamingtillæg over for selskabets kunder. Tilladelsen til at opkræve roamingtillæg trækkes tilbage pr. 4. december 2017, fremgår det af pressemeddelelsen.

For teleselskaberne har det ellers siden den 15. juni 2017 som udgangspunkt ikke længere været lovligt at opkræve ekstra betaling for roaming i EU, og forbrugerne skal som udgangspunkt betale den samme pris for at bruge mobiltelefonen i de øvrige EU-lande, som de gør derhjemme.

Men et teleselskab kan dog under særlige og ekstraordinære omstændigheder søge Energistyrelsen om tilladelse til at opkræve et tillæg for at få dækket et eventuelt tab på de roamingtjenester, som selskabets kunder bruger i andre EU-lande.

Den tilladelse fik Plenti den 31. august 2017, men siden den 31. august 2017 er der, ifølge Energistyrelsen, sket ændringer i de økonomiske forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen, herunder TDC Groups køb af ejerandelene i Plenti og senest flytningen af Plentis kunder til TDC’s net.

Energistyrelsen har derfor vurderet, at de særlige og ekstraordinære økonomiske omstændigheder, der kunne begrunde en tilladelse, vil skulle vurderes igen.

- TDC og Plenti har fremadrettet ikke et ønske om at anvende roamingtillæg, og ønsker ikke at indgive en opdateret ansøgning til fornyet vurdering, står der i pressemeddelelsen.