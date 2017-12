Gode råd: Sådan opfører du dig på flyrejsen

British Airways har undersøgt holdningerne til flyetikette blandt 1.500 rejsende fra USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien. Dit eller mit armlæn? 67 procent af alle adspurgte siger, at det rette at gøre er at tage det ene armlæn, men efterlade det andet til naboen. Når det gælder det midterste sæde, vil briterne (47%) og amerikanerne (42%) prøve at gøre krav på begge armlæn, mens tæt på halvdelen af de adspurgte italienere, franskmænd og tyskere høfligt siger, at det midterste armlæn tilhører den, der efterspørger det.

Hvem tilhører armlænet, må man smide sko og sokker, kan man vække en sovende sidemand for at gå på toilettet og er det god eller dårlig stil at starte en samtale med den fremmede sidemand?

Strammer skoen?

De rejsende er overvældende enige om, at det er uacceptabelt at tage sokkerne af i kabinen - hele 87 procent siger, at det gør man ikke. Dog er det mere acceptabelt at tage skoene af; her mener 59 procent, at det er helt i orden at sparke dem af. Ikke overraskende er de stilfulde italienere det folkefærd, der er mest imod afklædningen, hvor hele 75 procent finder det uacceptabelt at tage skoene af.

Må jeg lige komme forbi?

Når personen, der sidder ved gangen sover og man skal på toilettet, mener 80 procent af de rejsende, at det er okay at vække sin sidemand for at gå på toilettet. 40 procent mener, at man kun kan gøre dette en enkelt gang i løbet af en flyvetur. En tredjedel af alle rejsende siger, at de ville træde hen over en sovende sidemand for at komme ud, men var splittet mellem, hvilken vej de ville træde hen over den sovende. Amerikanerne var splittet ligeligt til hver side, men den globale holdning er, at man træder hen over front mod front.

Hvad laver du så til daglig?

83 procent af alle rejsende er enige om, at et hurtigt 'hej' og et smil er passende opførsel. 42 procent af de amerikanske rejsende mener, at det er uacceptabelt at fortælle personlige historier, og at den høflige måde at komme ud af en samtale på er at takke personen og tage sine hovedtelefoner på. De britiske rejsende anbefaler at gå en tur på toilettet og håbe, at den snaksalige sidemand har forstået hentydningen, når man vender tilbage. Italienere er her igen mere høflige af natur med hele 80 procent, der mener, at smalltalk er passende opførsel, mens halvdelen af de adspurgte franskmænd ser flyveturen som en mulighed for at få nye bekendtskaber.

Ud over et vejledende regelsæt for god flyetikette, gav undersøgelsen et interessant indblik i de forskellige nationaliteters præferencer:

• 66 procent vil ikke puffe til en snorkende sidemand, men i stedet forsøge at ignorere det og skrue op for lyden i deres hovedtelefoner. Dog har 20 procent af de britiske rejsende en anden fremgangsmåde; de giver gerne sidemanden et skub "ved et uheld".

• 67 procent af alle rejsende siger, at en pude hjælper dem til en bedre søvn på flyveturen. Støj er også en bekymring - 45 procent af amerikanerne har brug for 'noise-cancelling' hovedtelefoner for at falde i søvn. Italienerne og franskmændene har i stedet brug for at sovemaske for at kunne døse hen.

• Tyskerne er dem, der er mest tilbøjelige til at medbringe komforten hjemmefra og have en fast rutine, der hjælper med at få en god søvn på flyet.

• Hvad angår pladser, mener 53 procent, at det først er i orden at finde en ny plads, når man har tjekket med en stewardesse. Briterne er dem, der oftest finder en ny plads - her siger 38 procent, at de vil gøre det så snart sikkerhedsselerne må tages af.

British Airways' tips til en fredfyldt flyvetyr



1. Slå iPads, telefoner og laptops over på 'night mode' eller skru ned for lysstyrken på skærmen, så dine øjne kan vænne sig til mørket og dine sidemænd generes mindst muligt

2. Forbered dig med sovemaske, ørepropper eller hovedtelefoner og tøj i lag, så du kan klæde dig af og på efter temperaturen

3. Find ro ved at lytte til beroligende musik eller se stille og rolige tv-serier eller film

4. Undgå kaffe - drik i stedet f.eks. urtete

5. Hold dine fødder varme med et ekstra par bløde sokker. Kolde fødder kan gøre det vanskeligt at falde i søvn

6. Sørg for at spise lette snacks som bananer eller nødder for at hjælpe en rolig søvn på vej