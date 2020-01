Foto: Rene Deleuran Mølgaard Andersen/Colourbox

Fortsat stabil økonomisk udvikling i 2020

Forbrug - 29. januar 2020 kl. 09:56 Af Formuerådgiver Søren Verup, Finanshuset i Fredensborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi fik en dramatisk indledning af året med krise mellem USA og Iran. På trods heraf ser 2020 til at blive en økonomisk stabilt år med fortsat moderat vækst samt lav inflation og rente.

Stabil og moderat vækst Det er nemt at spå om fremtiden, det er sværere at få ret. Når alt kommer til alt, ser 2020 dog ud til at blive nogenlunde stabilt, og her tænker jeg især på fortsat lav inflation og rente samt moderat vækst. Derudover er 2020 valgår i USA, hvilket kan få den populistiske Trump til at forsøge at bevare den nogenlunde gode økonomiske udvikling i USA med fortsat god jobskabelse og moderat vækst.

Aktier er stadig gode Ser vi på aktierne, ligger de globale aktier cirka 30 % over niveauet på samme tid sidste år. Det betyder ikke, at aktier er for dyre, men de er bestemt heller ikke billige. Det mest bekymrende er dog, at aktier lader til at være det eneste reelle alternativ til at have pengene stående i banken til nul eller negativ rente. Det er bekymrende fordi, det kan lokke investorer til at påtage sig en for høj risiko i jagten på et kortsigtet afkast. Men alt i alt er aktier fortsat det rigtige sted at være helt eller delvist investeret for den langsigtede investor med en investeringshorisont på mindst 7 år. Investering i obligationer giver ikke attraktivt afkast, medmindre der investeres i de mere usikre virksomhedsobligationer.

Hold fast i den gode strategi Bortset fra de negative renter på indlån og sikre obligationer ser det ikke ud til, at der er opbygget store truende ubalancer, der inden for det næste år kan sende finansmarkederne ud i en storm. Så for den langsigtede, køb og behold-investor, er det bare at fortsætte med snuden i sporet og være tro over for investeringshorisonten og risikoprofilen. Hav pengene spredt på forskellige aktiver – aktier og virksomhedsobligationer, men vær også gerne rigeligt likvid ved at have penge i banken – helst på højrentekonti.

Undgå negative renter En af de helt store privatøkonomiske udfordringer i 2020 bliver at undgå at betale for at have penge stående i banken. Nordea og en lang række mellemstore banker kræver nu negative renter, hvis man har mere end 500.000 – 750.000 kr. stående. Finanshuset forventer, at de øvrige banker følger efter i takt med, at de bliver presset på indtjeningen. Og bankerne er ikke naive, de er også begyndt at takke nej til kunder, der kun opretter en konto med det formål at parkere overskudslikviditet til nul i rente. Finanshuset i Fredensborg bliver dagligt kontaktet af nye og gamle kunder, der søger rådgivning for blandt andet at undgå at skulle betale for at have penge i banken. Heldigvis er der stadig en række attraktive måder at opnå lidt renter af sine penge, men det kræver lidt mere arbejde end tidligere.

Kan du acceptere bare en smule risiko, og har du en horisont på mere end nogle få år, er særligt værdipapirer med lave omkostninger et godt sted at have din formue parkeret.

Det dummeste, du kan gøre, er at hæve pengene i banken og gemme dem i boligen, så hellere investere dem med lav risiko.

Den globale økonomi har det nogenlunde De seneste par år har været præget af usikkerhed om handelskrigen mellem USA og resten af verden, primært Kina, men også Europa. Krigen er ikke slut, men den 15. januar blev der indgået en fase 1-aftale. Det var den nemme del, nu venter de lidt sværere forhandlinger om for eksempel teknologiske produkter og tjenester mm. Et andet stort usikkerhedsmoment, brexit, ser ud til at blive landet. Dog er det værd at bemærke, at selvom Storbritannien begynder processen med at forlade EU den 31. januar 2020, så udestår der en lang række meget komplicerede forhandlinger om fremtidig handel, fiskeri, tjenesteydelser, finans mm. Disse forhold skal falde på plads inden for et år. De færrest tror det er muligt, så selvom brexit nu endelig er sat på skinnerne, så kører toget ikke endnu.

Lave renter fortsætter Centralbankerne har siden Finanskrisen i 2008 gjort alt, hvad de kunne for at holde gang i økonomien ved at holde renterne (omkostningerne ved at låne) nede og opkøbe obligationer. Det har givet et markant tilskud til den økonomiske vækst og været en stærk medvirkende årsag til, at finansmarkeder de seneste 11 år har leveret solide afkast. Desværre har vi vænnet os til det, og vi er blevet afhængige af den lave rente. Samtidig er økonomierne ikke i stilstrækkelig grad blevet selvbærende, så der er fortsat reel udsigt til, at renterne forbliver lave nogle år endnu, og at centralbankerne holder hånden under økonomierne.

Nationalbankdirektør Lars Rohde vurderede i slutningen af sidste år, at det aktuelle lavrentemiljø sagtens kan fortsætte 10 år endnu. Det er godt for personer med gæld, men mindre godt for opsparer og pensionsopsparer, der er nødt til at påtage sig en risiko for bare at kunne forvente et nogenlunde anstændigt positivt afkast efter skat og inflation.

Hold fast eller køb opEr du langsigtet og tålmodig investor med en middel- til høj risikoprofil og en investeringshorisont på mindst 7 år, bør som udgangspunkt ikke ændre på din fastlagte fordeling mellem de forskellige aktiver, obligationer, aktier og kontanter.

Brug ikke tid og energi på at forsøge at forudse den næste nedtur på markedet, det kræver meget held og gå ind og ud af markedet på de rigtige tidspunkter, og der giver dig med sikkerhed øgede omkostninger og ikke nødvendigvis bedre afkast på lang sigt. Gå på jagt efter et godt afkast