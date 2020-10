Fordele og ulemper ved livrenten

Du kan se et overblik over dine pensionsindbetalinger og -udbetalinger, samt om du betaler til en livrente på www.pensionsinfo.dk .

Ulempen ved en livrente er, at det er en forsikringsordning. Det vil sige, at din livrente bliver beregnet ud fra den forventede gennemsnitlige levetid for alle personer i en pulje i dit pensionsselskab. Lever du kortere end gennemsnittet, får du reelt mindre ud af din livrente, end du har betalt ind til den. Lever du længere end gennemsnittet får du mere ud end du har indbetalt. De, der lever kortere end gennemsnittet, betaler til dem, der lever længere end gennemsnittet.

En anden og væsentlig ulempe skyldes, at livrenten bør udbetales så tidligt som muligt. Dermed kan den ikke bruges til at optimere skat og indkomster til f.eks. at minimere modregning i folkepensionens pensionstillæg. Livrenten giver en fast stabil skattepligtig indtægt hele pensionstilværelsen, som kan give modregning i pensionstillægget.

Kombinér med andre pensionsopsparinger

Det er en fordel at kombinere din livrente med en ratepension, som kan udskydes og strækkes over op til 30 år. Det giver dig bedre muligheder for at optimere din økonomi. Der er god mulighed for, at du kan øge dit pensionstillæg ved at udskyde din ratepension.

En anden stor fordel ved ratepensionen er, at den pension, du ikke har fået udbetalt, minus en afgift på 40 % går til dine arvinger. Din opsparing forsvinder ikke, ligesom dine indbetalinger til livrente gør det, medmindre du har tegnet en ægtefælledækning.

Konklusionen er, at du bør have nogen opsparing i livrente – i bedste fald så meget at du netop undgår modregning i pensionstillægget, og dertil supplere op med ratepension og aldersopsparing (eller kapitalpension). En kombination af disse 3 pensioner giver dig god frihed til at indrettet din pensionsøkonomi bedst muligt.

