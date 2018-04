Fire ud af ti: Seniorer bliver diskrimineret på min arbejdsplads

Erfaring, faglige kompetencer og grånende tinder er tilsyneladende en dårlig cocktail, hvis man drømmer om et nyt job. En ny undersøgelse fra FTF-fagbevægelsen viser, at fire ud af ti pædagoger, sygeplejersker, lærere og andre på over 60 år på offentlige arbejdspladser oplever, at der sker aldersdiskrimination ved nyansættelser og afskedigelser i skoler, børnehaver og på hospitaler. Det skriver Avisen.dk.

Blandt medlemmer af FTF-fagbevægelsen - uanset deres alder - har hver tredje indtryk af, at det er sværere for seniorer end for yngre ansøgere at komme indenfor i varmen på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen, der er gennemført blandt mere end 3.300 privat og offentligt ansatte FTF-medlemmer i job, får FTF-formand Bente Sorgenfrey op i det røde felt.

- Det er et kæmpe problem for samfundet og arbejdspladserne samt seniorernes lyst og ikke mindst mulighed for at blive flere år på jobbet, at de aldersdiskrimineres ved nyansættelser og fyringer. Det må arbejdsgivernes sætte en stopper for, siger hun til Avisen.dk.

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet med speciale i tilbagetrækning Per H. Jensen kan godt genkende resultaterne fra FTF?s undersøgelse.

- Mange arbejdsgivere går i en stor bue udenom seniorerne, og det er et stort problem, fordi tilbagetrækningsalderen stiger gradvist, og vi skal være stadig flere år på arbejdsmarkedet. Problemet er jo, at man med den ene hånd snakker om det grå guld og med den anden hånd smider det grå guld på gaden. Der er noget dobbeltmoral i det, siger han til Avisen.dk.

Bente Sorgenfrey mener, at alle arbejdspladser bør lave en seniorpolitik, hvor man tager hensyn til seniorerne, anerkender deres kvaliteter og selvfølgelig ikke aldersdiskriminerer.

- Det er vejen frem, hvis vi vil have flere til at blive flere år på arbejdsmarkedet, siger Bente Sorgenfrey til Avisen.dk og henviser til, at syv ud af ti FTF-medlemmer gerne bliver i deres job til pensionsalderen, hvis de kan kan gå på nedsat tid.