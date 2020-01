Fem råd til kørsel i is og sne

De danske veje har været forbavsende grønne og fri for sne og is de sidste par vintre. Men bevæger du dig uden for landets grænser er situationen en anden. Derfor skal du også tage dine forbehold, hvis du skal køre din bil til Sverige og Norge eller ned i Europa, hvor chancen for at komme ud på glat vej er væsentlig større.

1. Kør hjemmefra i god tid, kør efter forholdene – sæt farten ned og hold god afstand. Vær også forberedt på uheld – tjek at mobilen er ladt op, og du har kodet nummeret til vejhjælp ind. Sørg for at have refleksveste og varme tæpper til alle i bilen, lidt proviant og en skovl til at grave bilen fri, hvis uheldet er ude.

2. Vinterdæk klarer sig bedre i sne og på is og på våde veje, på grund af deres kombination af særlige slidbanemønstre, dybere mønsterdybde og måske vigtigst af alt, gummiblandinger som forbliver bløde selv ved de laveste vintertemperaturer.

I Sverige, Norge, Tyskland og Østrig er der krav om vinterdæk på bilen. I Schweiz, Frankrig og Italien kan de være påbudt i snevejr, eller når der er skiltet med det.

3. I Danmark kan du i princippet nøjes med en mønsterdybde på 1,6 mm, men der anbefales en mønsterdybde på minimum 4 mm til vinterkørsel. I Sverige og Norge får du bøder, hvis mønsterdybden er under 3 mm i vinterføre.

Når du skal køre på sne og is, skal dæktrykket være højere end normalt, 0,2 psi mere end det anbefalede.

4. Snekæder kan blive nødvendige, hvis der er meget sne og is. Andre steder er der skiltning, der påbyder dig at montere snekæderne, fx i Alperne. Kør langsomt med snekæder: 40-50 km i timen er passende.

Husk at tage snekæderne af, så snart du er på asfalt igen. Igen giver det sikkert sig selv, fordi det er møgubehageligt at køre med dem på asfalt, men det kan også være ulovligt, fordi det smadrer asfalten.

Øv dig hjemmefra i dagslys og uden stress – så er du forhåbentlig klar til at montere kæderne en mørk aften på en stejl bjergside i sne og slud.

5. Pigdæk har et bedre greb end almindelige vinterdæk på fastkørt sne og is, men støjer en del mere end almindelige vinterdæk – og er ulovlige i flere lande.