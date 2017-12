Fem enkle råd: Sådan sikrer dig mod online-fup i julehandlen

Fem gode råd:

Hold dig fra sider med dårligt dansk. Teksterne er ofte kørt i gennem Google Translate eller lignende og er tit ubehjælpsomt skrevet. Vær desuden opmærksom på skæve priser. Hvis prisen for eksempel er 62,81 kroner er den ofte kørt automatisk gennem en valutaomregner. I portalen Trustpilot giver kunder stjerner og kommentarer til et firma på baggrund af deres købsoplevelse. Virksomheden har næppe eksisteret længe med blot to til tre anmeldelser. Der er også grund til at være på vagt, hvis mange kunder er kritiske og giver en eller to stjerner. Hvis hjemmesiden tilbyder kendte mærkevarer med 60-70% i rabat, så er det højst sandsynligt for godt til at være sandt. Enten er det en kopivarer eller også er den tidligere pris på varen sat for højt, så er det muligt at give den høje rabat.Tjek, hvem der står bag domænet. På en side som dk-hostmaster.dk, der er det muligt at se hvem der ejer domænet. Stemmer firmanavnet overens med dem som ejer domænet? Hvis ikke, så kan man stille spørgsmål ved, hvem der reelt står bag webshoppen. Undgå at betale ved bankoverførsel. Betal altid med kreditkort, da banken så har mulighed for at hjælpe dig med at få pengene returneret til din konto. PayPal kan være et alternativ, men det er lidt mere bøvlet at få hjælp fra PayPal til at få pengene retur.Kilde: It-virksomheden Chili Security,