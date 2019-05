Eksperter: Sult er en stopklods for elevernes læring

- Børnene har en bedre koncentration og er mere modtagelige overfor læring, når de har spist, end når de ikke har spist, siger Bent Egberg Mikkelsen.

Derfor er det dybt problematisk for børnenes uddannelse og trivsel, når 25 ud af 49 skoleledere rapporterer om sultne børn i klasserne, fortæller de.

- Forskning tyder på, at klasser med mætte elever har et lavere konfliktniveau end klasser med sultne elever. Et højt konfliktniveau kan få negative konsekvenser for deres læring, siger Dorte Ruge.

Hun henviser samtidig til undersøgelsen "Rammer for mad og måltider i skolen" fra Aarhus Universitet, hvor man har undersøgt maden og måltidets indvirkning på elevernes læring.

Rapporten viser, at eleverne, der ikke oplever sult, har en koncentrationsevne over gennemsnittet. Til sammenligning ligger de sultne elevers koncentration under gennemsnittet.

Mad og mætte maver har ikke kun en positiv virkning på børnenes koncentration. Det viser et samarbejdsprojekt fra 2016 mellem madspildsorganisationen FødevareBanken og kommunerne i Guldborgssund og Lolland.

Under projektet leverede organisationen mad til i alt 13 skoler i området frem til vinteren 2017.

I evalueringsrapporten fremgår det, at eleverne oplevede en større lyst til at gå i skole og et øget udbytte af undervisningen.