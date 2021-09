Efter amok-salgsår: Her vil vi helst købe sommerhus

I sommeren 2020 gik salget af sommerhuse fuldstændig amok. Danmark var underdrejet af corona, og danskerne kunne ikke rejse nogen steder. Det resulterede i , at vi i stedet renoverede vore boliger eller investerede i faste ejendom. Det gav et kæmpe boligsalg af huse, lejligheder og fritidsboliger. Alene i juli måned blev der handlet 1520 sommerhuse.

Et år efter er der fortsat godt gang i salget af sommerhuse, men det helt store salgsboom er dog klinget noget af. Det viser tal fra boligsiden.dk

Det samlede antal solgte boliger var i juli 2021 940 boliger - altså et fald i sommerhussalget på hele 38 procent. I Juli 2020 blev der handlet 1520 sommerhusboliger.

I Odsherred, Gribskov, Kalundborg og Halsnæs Kommuner klapper købere, sælgere - og ejendomsmæglere dog fortsat i hænderne. For her handles der stadig mange fritidsboliger.

I Odsherred blev der handlet 67 sommerhuse, i Gribskov 51, i Kalundborg 40 og i Halsnæs 37 i juli 2021.

Samtidig med der stadig er mange sommerhushandler, oplevede man også en stor nedgang i underskrevne slutsedler, når man sammenligner de to måneder med et års mellemrum.

Selv om Odsherred stadig er helt i top med salg af sommerhuse - kun overgået i antal af Ringkøbing-Skjern kommune, så er 67 solgte boliger samtidig et fald i salget på 53 procent i forhold til juli 2020.

Også kommuner som Næstved, Holbæk, Vordingborg og Frederikssund mærkede markante fald i antallet af solgte fritidsboliger. I både Næstved og Holbæk betød det en nedgang på mere end 60 procent.

Faldet i netop en kommune som Næstveds begrunder Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør i Boligsiden.dk med, at der under coronakrisen sidste år var så stor mangel på sommerhuse, at man også i områder, hvor sommerhuse normalt er dyre, mærkede en øget interesse.

- Det er derfor naturligt, at salget her begynder at dale lidt i takt med, at efterspørgslen ebber ud,” siger Birgit Daetz.