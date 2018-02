Dit Rejsekort udløber efter fem år - og du skal selv betale for nyt

En million danskere skal frem mod år 2020 have udskiftet deres Rejsekort, som udløber automatisk efter fem år. Men udskiftningen er ikke gratis. Det koster nemlig 50 kroner at få et nyt kort til offentlig trafik. En regning, som forbrugeren selv skal betale. Det skriver DR Sjælland.

En af dem, der har oplevet at stå på stationen med et udløbet Rejsekortet, er Malene Jespersen fra Nykøbing Falster. Og hun kan ikke forstå, hvorfor et fungerende rejsekort skal skiftes ud:

- Man tænker, det er sådan lidt pengegrisk, at man ikke bare kan få lov at beholde sit kort. Det er princippet i, at man har betalt en gang, men så skal man betale en gang til, siger hun til DR Sjælland.

Når dit Rejsekort er ved at udløbe, får du en mail om det. Men du skal selv bestille et nyt. Du mister de rabatter, du har optjent på dit gamle rejsekort, og de penge, du har stående på dit gamle rejsekort, kan du ikke uden videre få overført til det nye.

Her må du selv kontakte Rejsekortet og bede dem om at sætte pengene ind på din Nem-konto.

Lone Fruerskov Andersen, der er kundeambassadør i DSB, foreslår derfor at kortgebyret fjernes helt, og at Rejsekortet selv sender os et nyt kort, når det gamle udløber.

- Det bør være automatisk at få tilsendt et nyt Rejsekort, når det gamle udløber. Det skal ikke være kunden, der har alt besværet med at skaffe sig et nyt kort, siger hun til DR Sjælland.

For som det er nu, så er det noget værre bøvl for forbrugerne, mener hun.

- Vi ville gerne have, det var muligt at overføre restsaldoen fra det gamle kort direkte til det nye, siger kundeambassadøren.

Hos Passagerpulsen, der er Forbrugerrådet Tænks afdeling for offentlig transport, oplever man også frustrationen hos passagererne, når deres Rejsekort pludselig udløber.

Det fortæller Laura Kirch Kirkegaard, afdelingschef hos Passagerpulsen:

- Det kommer bag på rigtig mange passagerer. Vi får en hel del henvendelser om Rejsekortet og at det udløber, selvom det ikke fremgår ret mange steder, siger hun.

Hun kalder det "uheldigt", at der ikke står en udløbsdato på Rejsekortet, så passagererne ved, at kortet er ved at udløbe.

Gebyret på 50 kroner for at anskaffe sig et nyt Rejsekort er hun heller ikke begejstret for:

- Det virker uigennemskueligt og sådan set også urimeligt for passagererne, at de skal betale for at få lov til at betale, siger Laura Kirch Kirkegaard.

DSB er også medejer af Rejsekortet, og selv om Aske Wieth Knudsen, chef for forretningsudvikling i DSB, forstår, at kunderne undrer sig, så forsvarer han, at man selv skal betale for et nyt kort:

- Der er nogle omkostninger til kortleverandøren, til et kort og til en chip. Og vi er nødt til at skifte kortene ud en gang imellem for at sikre, at systemet er sikkert og opdateret, siger han til DR Sjælland.

Men han er klar til at se på, om systemet ikke kan gøres lettere for forbrugerne:

- Vi vil kigge på kundeambassadørens anbefalinger, og der har været nogle tekniske begrænsninger i det nuværende system. Og det er klart, vi må se på, om det kan lade sig gøre at lave en mere simpel løsning.

Hos Movia, der er medejer af Rejsekort, mener ressourcedirektør Eskil Thuesen, at det ville være mere enkelt for kunderne, hvis de fik et nyt kort tilsendt automatisk i stedet for at skulle spørge efter det.

- Vi har foreslået at vi får mulighed for at finansiere udgiften (til fornyelse af kort, red.) over taksterne, så man deles om regningen og alle kan få et nyt rejsekort kvit og frit, når det gamle udløber, siger Eskil Thuesen til DR Sjælland.

Rejsekortet er ejet af en gruppe af trafikselskaber, blandt andre DSB, Movia og Metroselskabet.