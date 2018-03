Derfor skal du vente med at skifte til sommerdæk

Mange har tradition at de bruger påskeferien på at skifte vinterhjulene ud

med sommerhjulene.

SOS Dansk Autohjælp advarer imod at skifte for tidligt og anbefaler at vente, til frosten har lagt sig. Her følger en række råd til bilister med forårslængsler.

- Vi hører tit bilister fortælle, at de hvert år skifter til sommerhjul i

påsken, fortæller Sven Riggelsen, vagtchef hos SOS Dansk Autohjælp i Odense.

Men bilister bør tage de vejrmæssige omstændigheder i betragtning, inden de skifter til sommerhjul, så de ikke risikerer uheld på grund af forkerte dæk.

Det kolde forår, vi indtil videre har oplevet i år, er et godt eksempel

på, hvordan det danske forårsvejr kan skifte.

En god tommelfingerregel ville være at vente med at skifte vinterhjulene ud, til temperaturerne ligger over syv grader.

I stedet for at skifte sommerhjulene ud i påskeferien anbefales det, at lade bilen beholde vinterhjulene på og i stedet bruge helligdagene på at tjekke sommerdækkenes tilstand.

Lovmæssigt skal sommerdækkenes mønsterdybde være minimum 1,6 mm, men SOS Dansk Autohjælp og FDM anbefaler minimum 3 mm for at sikre et godt vejgreb og mindske risiko for fx akvaplaning i vådt føre.

Bestil evt. tid til hjulskift på det lokale værksted, hvis du ikke selv planlægger at skifte til sommerhjul, når tiden er inde.