Derfor har svanen ikke brug for vinterhjælp

Ser du en svane, der ligger helt stille på isen i lang tid? Så lang tid at du begynder at tænke på, om den har det godt og har brug for hjælp?

Det er sjældent tilfældet. Det fortæller Dansk Ornitologisk Forening, DOF, som hver år sammen med Falck får masser af henvendelser fra bekymrede danskere.

Når en svane ligger passiv hen gennem længere tid, så er det fordi den er gået over på et energispare-program.

I den danske vintre er der yderst sjældent behov for at fodre eller tage særlig hånd om knopsvaner, for fuglene er i mere end seks uger i stand til at overleve uden hverken at æde eller drikke.

Sidst på efteråret vejer en velnæret voksen knopsvanehan cirka 12 kilo, hvoraf de 3 kilo er fedt.

Når svanen er i ro, forbrænder den cirka 65 gram fedt om dagen. Med 3 kilo fedt på kroppen, rækker det til seks-syv uger på vågeblus uden vand og mad.

- Det er meget sjældent, at vintrene er så hårde og langvarige, at de bringer svanerne ud over kanten, hvor de har brugt alle deres fedtreserver. Men det er altafgørende, at fuglene får fred og ro. Hvis de forstyrres gentagne gange i løbet af en dag, tærer de af deres fedt, og så stiger risikoen for, at de bukker under, siger understreger DOF.

Skal man fodre svaner eller ænder, så er det kun for ens egen fornøjelses skyld.

- Det kan være hyggeligt, men for svaner og ænder som helhed betyder fodringen intet, understreger DOF.

Der findes cirka 70.000 svaner, som overvintrer i Danmark.