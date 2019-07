Det er ikke alle flyrejsende, der ved, at flyselsskaberne skal kompensere alle passagerer, der flyver til eller fra EU via et europæisk flyselskab, og som er mere end tre timer forsinket.

Blev dit fly forsinket sidste år? Måske har du penge til gode

Hvis din flyrejse blev forsinket sidste år, så har du muligvis penge til gode. Det fortæller firmaet Airhelp.dk, der har registreret, at mere end 32.000 rejsende mangler at hente den kompensation, som de har ret til.

Ikke alle flypassagerer er opmærksomme på deres rettigheder, når de flyver til og fra danske lufthavne. Airhelp.dk er et firma, der hjælper med at få pengene retur til forsinkede passagerer.

"Som flypassager er det derfor vigtigt, at du kender dine rettigheder, hvis dit fly bliver overbooket, aflyst eller forsinket.

EU-loven også kaldet EC261 kræver, at flyselsskaberne skal kompensere alle passagerer, der flyver til eller fra EU via et europæisk flyselskab, og som er mere end tre timer forsinket. Passagerne har også ret til kompensation, hvis de bliver nægtet boarding eller flyet er aflyst. Under denne lov kan passagererne kræve op til 600 euro i kompensation - og de kan hente deres kompensation hele 3 år tilbage i tiden", oplyser Airhelp.dk i en pressemeddelelse og henviser til flere oplysninger på deres hjemmeside.

- 32.000 passagerer har ikke hentet deres kompensation, selvom sagerne er vundet, og pengene ligger bare og venter på dem. Heldigvis kan passagerne hente kompensation tre år tilbage i tiden, og vi vil fortsat gøre en indsats for at oplyse de rejsende, om det de burde have fået at vide af flyselskaberne” siger Henrik Zillmer, Stifter og Direktør ved AirHelp.dk.