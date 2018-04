Efterhånden skal adgangskoder blive længere og mere komplekse for at undgå at blive gættet.

5 tips om digitale kodeord

25. april 2018

Sjusker man med kodeordet på digitale tjenester, så gør man arbejdet lettere for en hacker. IT-sikkerhedsvirksomheden Bitdefender har lavet denne guide, så man én gang for alle kan få styr på sine kodeord.

1. Kodeordet skal være langt og kompliceret Bitdefender støder alt for ofte på simple og gennemskuelige kodeord som “123456789” eller "adgangskode". Hackere vil ofte foretage såkaldte "ordbogsangreb" for at afprøve alle kendte adgangskoder, der stammer fra almindeligt anvendte ord. Efterhånden skal adgangskoder blive længere og mere komplekse for at undgå at blive gættet. Lav derfor dit kodeord ved hjælp af en blanding af store og små bogstaver, tal og symboler. Bitdefender anbefaler, at en adgangskode skal være på mindst 12 tegn.

2. Brug forskellige koder Man skal aldrig genbruge kodeord til centrale tjenester som e-mail, netbank og sociale medier. Hvis uheldet er ude, og en hacker gennemskuer passwordet til én konto, så får vedkommende dermed ikke automatisk adgang til resten. Lav ét unikt password for hver konto.

3. Skriv aldrig kodeordet ned Det kan være svært at huske de mange og lange koder i hovedet. Derfor kan man med fordel bruge hjælpeprogrammer til at holde styr på koderne, såkaldte password-managers. Så skal man blot huske én kode. Alternativet til en password-manager er huskeregler. Man må aldrig skrive din kode ned - hverken på papir eller på computeren.

4. Skal hjemmesiden huske din kode? Som udgangspunkt er svaret “nej”. Mange hjemmesider tilbyder at huske adgangskoden, når man logger ind. Selvom det kan være fristende at klikke på OK, så er det bedre at lade være. Selvom koden ligger krypteret i systemet, så kan en hacker nemlig finde den og måske dekryptere den. Det er desuden en fordel, at tjenesterne ikke husker adgangskoder, hvis mobil eller computer skulle blive stjålet.

5. To-faktor-sikkerhed Når man har lavet et stærkt kodeord, så kan man på mange tjenester aktivere såkaldt to-faktor-sikkerhed eller totrinsbekræftelse, som giver et ekstra lag af sikkerhed. Udover brugernavn og egen adgangskode bliver man bedt om at indtaste en ny adgangskode, der sendes som sms til mobilen. Du får besked, hvis nogen forsøger at logge på din konto, og det kan også bruges til at nulstille eller låse din konto.