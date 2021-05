3 grunde til ikke at spare op i en pensionsordning

Næsten alle danskere sparer op til pension i pensionsordninger som ratepension, livrente eller aldersopsparing. Men en pensionsordning er ikke altid den bedste opsparing for dig. Der er mange andre muligheder for at spare op i dag, og det er ikke let at finde ud af, hvilken er den rigtige for dig. 3 trin til den bedste pensionsordning

Vigtigt at spare rigtigt op til pension

Du sparer op til pension for at sikre dig en tryg og behagelig alderdom, og måske vil du også efterlade nogle penge til dine børn eller børnebørn. Vil du have mest muligt ud af din opsparing, handler det om at minimere skat, omkostninger og modregning samt maksimere dit afkast og den periode du sparer op.

Med den rigtige viden og gode værktøjer er det muligt at regne ud, hvad der bedst kan betale sig for dig. Der skal tages højde for forbrug, indkomstforventninger og faste omkostninger samt en række givne samfundsforudsætninger.

Vælg den rigtige pensionsopsparing