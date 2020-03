Her er der tag-selv-bord for bier og andre insekter. Her ses kæmpemargerit, almindelig fingerbøl og almindelig slangehoved.

10 ting du kan gøre for naturen i din have

Der er en række ting, som du godt kan ændre i din have for at give mere plads til variation i naturen og dermed hjælpe en presset biodiversitet på vej.

Her giver faglig rådgiver i Haveselskabet, Rie Birk Lauridsen, og biolog og havedesigner Katrine Turner deres bedste bud til at styrke biodiversiteten og den vilde natur i din have.

1. Lad gamle træer stå

Især gamle træer med krogede grene, rynket bark og svamp har en stor værdi for en masse truede biller og andre småkravl. Saves grene af træet, bør de endelig blive liggende i haven

2. Giv plads til kvas

Lad være med at køre dit haveaffald væk. Kvasbunker, visne blade og brændestakke er noget af det bedste for dyrelivet. Det er godt at have flere steder i haven, for det er forskellige dyr, der lever i vådt, tørt og varmt kvas.

3. Vand i haven

Sørg for vand i haven - en havedam, et sumpområde eller et fuglebad. Mange insektlarver klækkes i vand, og guldsmede, padder og salamandere lever der, ligesom både fugle og insekter som bier og svirrefluer kommer for at drikke. Bliver vandhullet et godt habitatet, vil der formentlig komme vandnymfer og salamander indenfor en sæson eller to år - også hvis der er langt til en sø.

4. Blomster

Lad ukrudt stå og få danske planter ind i haven. Mange vilde planter har små blomster, der ikke ser ud af meget, men kan have meget nektar i sig, og mange er vigtige larveplanter for vores insekter. Når du planter nyt, så vælg planter, der er rige på pollen og nektar, og sørg for at have blomster året rundt. Krat er godt til tidlige blomster - fx hvidtjørn og pil - og løgplanter som vintergækker og krokus, og vilde planter som lungeurt eller kodrivere. Sidst på sæsonen er stauder som asters, solhat og hjortetrøst gode, og blomstrende vedbend, der blomstrer hele oktober, er fænomenal.