10 dårlige råd om privatøkonomi

Glem alt om at træffe optimale privatøkonomiske beslutninger altid, for det kan du ikke. Her er 10 dårlige råd om privatøkonomi, og hvad du bør gøre i stedet.

Forbrug - 06. november 2019 kl. 12:42 Af Formuerådgiver Søren Verup HD(F), Finanshuset i Fredensborg

Næsten alle kan få en bedre privatøkonomi ved at få mere ud af deres penge. Det handler om (på lovlig vis) at betale mindst muligt i skat, opnå bedst muligt afkast og begrænse omkostningerne mest muligt. Har du fokus på disse tre områder, er du godt på vej til en fornuftig veloptimeret privatøkonomi. Men som bekendt er skattereglerne og samspillet med f.eks. pension, folkepension, efterløn samt aktie- og kapitalindkomst kompliceret. Markedet for investering er ufatteligt stort, komplekst og fyldt med både synlige og skjulte risici. Mange omkostninger er skjulte og svære at undgå. Hvis du ikke er kritisk og oppe på mærkerne, risikerer du som ganske almindelig borger at tage dårlige beslutninger. Og det er ikke bedre at undlade at tage en beslutning - alle beslutninger er beslutninger, også de beslutninger, du ikke tager.

Det bedste, du kan gøre for din privatøkonomi, er ikke at gøre alt rigtigt altid – det kan ikke lade sig gøre. Et bedre mål er at undgå at begå de værste fejl.

10 dårlige råd Jeg har samlet en liste over de 10 dårligste råd om privatøkonomi, som er dårlige for privatøkonomien for langt de fleste. Listen er ikke udtømmende og gælder ikke for alle, - der vil altid være undtagelser og særlige individuelle forhold. Brug den derfor som en tjekliste, til at undgå at begå de værste fejl. Og søg professionel rådgivning, hvis du er farer vild på vejen mod den optimale privatøkonomi. Her er de 10 dårligste råd om privatøkonomi, og hvad du bør gøre i stedet:

1. Hav flere penge i banken end nødvendigt Hav ikke flere kontanter stående i din almindelige bank til negative eller nulrenter, end hvad du skal bruge i din daglige økonomi på et par måneders sigt.

Opret i stedet en eller flere højrentekonti i Bank Norwegian, Santander Consumer Bank eller Basisbank og opnå mellem 0,4 og 0,7 % pa. i aktuel rente.

Indsæt dog ikke mere end indskydergarantien på 745.000 kr.

2. Tag dyre lån til forbrug Lån ikke til rejser, mobiltelefoner, fester, tøj, billige møbler, forbrug og lignende. Lån så billigt som muligt i banken og/eller med pant i ejerbolig eller andelsbolig.

3. Dobbeltforsikring er dobbelt så godt Har du et kreditkort (f.eks. Mastercard) kan der være en rejse- og afbestillingsforsikring tilknyttet. Tjek om der også er en sådan på din indbo- og familieforsikring og vælg den ene fra, hvis det er muligt. Har du ulykkesforsikring i din pensionsordning eller via din arbejdsgiver, kan du måske spare den private ulykkesforsikring. Der skal være en god grund til at betale for dobbeltdækning, selvom du vil få dækning fra begge forsikringer ved ulykke. På skadesforsikringer giver to forsikringer ikke dobbelterstatning for den samme skade.

4. Bliv gældfri For langt de fleste med enten sommerhus, ejerlejlighed eller hus, vil det være fornuftigt altid at have billig gæld – uden afdrag - op til 40% af belåningsværdien. Hvis ikke du har billig gæld i din bolig, har du en opsparing (din bolig), som du ikke kan bruge.

5. Behold realkreditlån med høj rente Har du et fastforrentet realkreditlån med en pålydende rente på 2½ % eller mere, så skynd dig at kontakte din bank eller realkreditselskab og omlæg lånet til en fast rente på aktuelt 1 % eller til variabel rente. Det gælder dog ikke, hvis lånet har meget kort restløbetid (mindre end 5 år), er under 500.000 kr., eller du regner med at flytte inden for 2-3 år.

6. Bo til leje Det er alt for dyrt at bo til leje på den lange bane, medmindre du bor i en gammel lejlighed med en reguleret lav leje. Sørg for så vidt, det er økonomisk muligt at eje din bolig – enten som andel eller ejer. Avance ved salg af andel eller ejerbolig er skattefri, det er billigt at låne, og du har meget mere at vælge imellem (ejer), end hvis du vil forsøge at leje billigt.

7. Gå efter aktivt forvaltede investeringsfonde Selvom du får gratis investeringsrådgivning i banken, kan du godt forlange (selvom det er op ad bakke), at banken rådgiver med fokus på investeringsfonde med lave omkostninger, - det vil typisk sige passivt forvaltede fonde. Du bør ikke betale mere end i alt cirka 0,6-0,8 % i årlige administrationsomkostninger (ÅOP). Det vil sige, investér kun i fonde/ETF’ere med en ÅOP under 0,8 %. 6 råd til ansvarlige investeringer

8. Spar for lidt op eller drop opsparing helt Selv studerende på SU bør have en opsparing eller en rimelig likviditetsbuffer. Opsparingen skal man kunne trække på til uforudsete udgifter, til rejser, fester, køb af større indbo med mere. Hav mindst tre måneders indkomst efter skat i baghånden og gerne mere – og lad gerne opsparingen være placeret på en særskilt højrentekonto, selv om renten er lav, så har lidt også ret. En tilstrækkelig opsparing forhindrer dig i at skulle låne dyrt på et uheldigt tidspunkt.

9. Tænk ikke på skat Kend din skat, tjek din årsopgørelse og ret din forskudsopgørelse hvert år. Politikerne har gjort meget for at gøre skat helt unødigt kompliceret. Der er et væld af satser, skattetyper, fradrags- og indkomstgrænser, der modregnes i hinanden på kryds og tværs. Det er ikke nemt. Men det nytter ikke noget at være blind over for sine egne tal. Skat er for langt de fleste den største udgift, og den bør du bare have lidt tjek på. Sæt dig ned og kig beregningerne på din årsopgørelse af de forskellige beløb og satser igennem og prøv at forstå, hvordan de forskellige indkomster påvirker din skat, og tjek om det ser korrekt ud. Brug Google til at få svar på din spørgsmål. Heldigvis har vi et næsten fuldautomatisk skatteindberetningssystem, med det fritager dig ikke for ansvar og pligt til at kende og kontrollere din egen skat.

10. Overvurder dine egne evner Manglende viden, eller endnu værre manglende erkendelse af, at du ved for lidt kan være direkte ødelæggende for din privatøkonomi. Privatøkonomi er en meget omfattede disciplin, som kræver dyb indsigt i mange forskellige økonomiske discipliner og kræver en næsten daglig opdatering af viden. Derfor søg professionel rådgivning. Går du i banken eller pensionsselskabet, så er målet med deres “gratis” rådgivning at sælge dig deres produkter. Betaler du for rådgivning hos en uafhængig rådgiver, er målet af finde de mest optimale og individuelle løsninger, der sparer skat og omkostninger og giver det dig det bedst mulige afkast under hensyn til risikoen. Gratis investeringsrådgivning koster dig dyrt