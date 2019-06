Henrik Sass Larsen (S) er bekymret for konsekvenserne af en mulig sydlig Ring 5-motorvej. Her ses han sammen med Marie Stærke til fredagens åbning af Køge Nord Station. Foto: Kenn Thomsen

Sass Larsen: - Et stærkt fællesskab skal hjælpe ledige tilbage i arbejde

DAGBLADET Køge sætter op til dennes uges folketingsvalg spot på tre valgkampstemaer med lokale kandidater. Her følger svarene fra Henrik Sass Larsen (S).

De kommunale jobcentre kaldes af en række partier - heriblandt LA og Nye Borgerlige - og eksperter for »bureaukratiske,« »umyndiggørende« og »saneringsmodne.« Kritikken går på, at beskæftigelsesindsatsen er for rigid, at jobsøgende sendes på irrelevante kurser, og at der mangler tillid, samtidig med at beregninger fra tænketanken Cepos viser, at det koster mange hundrede tusinde kroner at få én enkelt ledig person i arbejde. Hvordan ser dit parti på fremtiden for jobcentrene?

- Det er jo ikke nogen nyhed, at Liberal Alliance og Cepos gerne vil skære voldsomt ned i den offentlige sektor og mener, at det er spild af penge, når vi prøver at hjælpe de arbejdsløse. Stod det til dem, så satte vi jo bare ydelserne ned og lod de arbejdsløse klare sig selv. Det er ikke den vej, vi vil gå. Der skal være et stærkt fællesskab, som hjælper de ledige tilbage i arbejde. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan gøre tingene bedre end i dag. Selvfølgelig kan vi det. Og det skal vi også. Ikke kun på jobcentrene men i store dele af den offentlige sektor, siger Henrik Sass Larsen og uddyber:

- Vi vil gerne sige til de offentligt ansatte: I får frihed til at bruge jeres faglighed til at løse opgaven bedst muligt. Vi blander os ikke i alle detaljerne. Til gengæld vil vi måle på resultaterne. Og vi vil sætte ind de steder, hvor vi kan se, at tingene ikke fungerer godt nok. Det er ikke nogen nem opgave. Men det er en opgave, vi meget gerne tager på os efter et valg i samarbejde med de offentligt ansatte.