Rohde vil give nyt kørselsfradrag til cyklister

Danskere, der tager cyklen til arbejde og tramper mindst to kilometer i pedalerne, skal have et særligt kørselsfradrag. Det mener De Radikales folketingskandidat Jens Rohde.

Jens Rohde, der har fået inspirationen til sin idé i Holland, gør sig stadig tanker om, hvordan den nye app til telefonen skal fungere.

- Jeg ved ikke personligt, hvordan appen skal udvikles. Men man har en lignende ordning i Rotterdam, hvor det fungerer. Så det må kunne lade sig gøre. Med alle de apps, man kan udvikle i dag, som er så præcise, så må det her kunne lykkes. Og hvis ikke det kan, så skal det jo bare skrives ind i selvangivelsen manuelt, som vi plejer, siger Jens Rohde til A4 Nu.

Ifølge folketingskandidaten, der stiller op i både Holstebro og Viborg, bør "cykelfradrags-appen" i første omgang indføres i København.

49 procent af københavnerne bruger cyklen til at komme til og fra arbejde, konkluderer en ny cykelredegørelse udarbejdet af Københavns Kommune. Det tal bør være endnu højere, understreger Jens Rohde.

- I folkesundhed og vejvedligehold vil det her tiltag have en enorm effekt. Vi har ikke råd til at lade være, siger han.

Uffe Koch, der er direktør i udviklingshuset Det Gode Firma og som har været med til at udvikle omkring 150 apps, mener ikke, at Jens Rohdes app-idé er så tosset.

- Der er et utal af cykel- og løbeapps. Så teknisk set kan det lade sig gøre. Den kan dog let gå i clinch med noget GDPR (databeskyttelsesloven, red.). Jeg tror ikke, at mange vil være glade for, at Skat kan overvåge deres færden. Men jeg synes, det er et smart initiativ. Og jeg tror, folk ville bruge appen, hvis de kunne se, at de for eksempel havde sparet 76 kroner på en uge, fordi de tog cyklen i stedet for bilen, siger app-eksperten til A4 Nu.

Jens Rohde forestiller sig, at afstanden mellem jobbet og hjemmet skal forudregistreres hos Skat - lige som man gør i dag - så det ikke bliver muligt at snyde og køre alle mulige svinkeærinder med fradraget for øje.

Kørselsfradraget på hver kørte kilometer over 24 kilometer mellem arbejde og hjem ligger i dag på 1,98 kroner.

Jens Rohde vil ikke sætte decimaler på, hvor stort eller småt cykelkørselsfradraget skal være.

- Det skal være et kørselsfradrag, som har en effekt på folks adfærd, så de vælger cyklen frem for bilen. Men jeg forestiller mig ikke, at det bliver over 1,98 kroner, siger Jens Rohde.