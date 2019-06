Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Radikale Venstre kan fordoble deres mandat i Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radikale Venstre kan fordoble deres mandat i Nordsjælland

Folketingsvalg 2019 - 05. juni 2019 kl. 20:32 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemmerne er ved at blive talt op, og inden de første prognoser ruller ind, er exitpollsne det eneste pejlemærke for, hvordan stemmerne fordeler sig. Ifølge DR’s seneste exitpoll, der udkom kort efter klokken 20.00, bliver Radikale Venstre en af valgets store vindere med 8,8 procent af stemmerne. Dermed kan partiet glæde sig over en fordobling i antallet af mandater.

Fra i dag at have fire mandater, kan partiet ifølge exitpollen glæde sig over at fordoble deres antal af mandater, og dermed ser muligheden for to mandater i Nordsjælland mere og mere realistisk ud.

- Det ville være helt fantastisk, hvis vi får to mandater i Nordsjælland. Jeg kunne onde os alle det. Alle kandidaterne i Nordsjælland har kæmpet hårdt under valgkampe og lavet et fantastisk stykke arbejde, lyder det fra partiet nordsjællandske spidskandidat Martin Lidegaard.

Partiet har i den netop afsluttede valgperiode haft et mandat i Nordsjælland, og med en fordobling af dette mandat, vil der være helt nye muligheder for landsdelen, mener Martin Lidegaard.

- Det er klart, at med to mandater står Nordsjælland endnu stærkere i den radikale folketingsgruppe. Radikale Venstre er sagt på godt jysk kendt for at få indflydelse, og derfor vil to mandater i Nordsjælland betyde mere nordsjællandsk indflydelse, forklarer han.