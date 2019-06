Paludan takker ja til DF's udlændingefrieri: Vermund tøver

Ifølge Rasmus Paludan kan et samarbejde om udlændingepolitikken 'give god mening.' Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup lagde tidligere mandag over for A4 Nu op til 'at bygge bro' mellem DF og de to mulige nye partier i Folketinget, Stram Kurs og Nye Borgerlige, i udlændingepolitikken.

Målet skulle ifølge Skaarup være at gå til Folketingets øvrige partier og sige: 'Vi bliver nødt til at have styr på indvandringen, blandt andet ved at kræve et asylstop.'

Hertil siger Stram Kurs' leder:

- Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har omtrent den samme udlændingepolitik. Men de er knap så slappe som alle de andre partier, og derfor giver et samarbejde da mening, siger Rasmus Paludan til A4 Nu.

Han påpeger dog, at Skaarup og Vermund begge er for slappe.

- Jeg er meget ked af, at DF og Nye Borgerlige har en slap udlændingepolitik. Men man må jo samarbejde med dem, som man kan få mest ud af.

Vi vil mere end DF og Nye Borgerlige, men vi vil samarbejde med alle, der vil samarbejde med os, siger Rasmus Paludan.

Den udstrakte hånd fra DFs gruppeformand kommer på et tidspunkt, hvor partiet står til en stor vælgerlussing ved valget på onsdag.

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, tager umiddelbart frieret fra DF med et gran salt.

For Vermund bliver der intet ægteskab, hvis ikke DF går med Nye Borgeliges tre ufravigelige krav, der indebærer et fuldkommen asylstop, at udlændinge skal forsørge sig selv, og at kriminelle udlændinge skal landsforvises efter første dom.

- Spørgsmålet er, om DF vil stå fast. Jeg har tidligere spurgt Kristian Thulesen Dahl, om han vil stå fast på Nye Borgerliges tre ufravigelige krav herunder blandt andet et fuldt asylstop. Og det svarede han nej til. Så jeg er da glad for, at DF nu er åbne over for et samarbejde på den anden side af valget, siger Pernille Vermund.