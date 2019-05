Se billedserie - Jeg er frem for alt en ærlig politiker, som ikke vil gå under radaren med upopulære synspunkter. Det tror jeg bare giver politikerlede, siger Frederik Damgaard. PR-foto

Lokale politikere med opbakning til Ring 5

Folketingsvalg 2019 - 31. maj 2019 kl. 14:09 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ved begge to godt, at deres synspunkt ikke er lige populært alle steder, men de står ved det: Hovedstadsområdet er ramt af en trængsel, der kun bliver værre de kommende år - og derfor skal der gøres noget ved problemet.

Derfor er både Merete Scheelsbeck (K) og Frederik Damgaard (LA), der stiller op til Folketinget i henholdsvis Københavns Omegns Storkreds og Sjællands Storkreds og dermed kan vælges af læserne af nærværende avis, fortalere for at se mere positivt på en Ring 5, end det er tilfældet for mange andre lokale politikere og borgere.

- Jeg vil udtrykke det sådan, at det er en bunden opgave at løse de infrastrukturelle problemer. Jeg prøver at se de trafikale udfordringer som et hele, ikke som et lokalt problem. Og man laver ikke en vej for at genere nogen, men for at løse problemer, siger Frederik Damgaard, mens Merete Scheelsbeck siger:

- Vi kommer til at opleve befolkningstilvækst på Vestegnen, og løsningen med bare at investere i kollektiv trafik køber jeg ikke. Vi skal investere i begge dele (både kollektiv trafik og veje, red.). Mange mennesker skal køre i bil for at få hverdagen til at hænge sammen, og Ring 5 er en af de samfundsøkonomisk mest rentable trafikinvesteringer, siger Merete Scheelsbeck, som sidder i byrådet i Høje-Taastrup og i Folketinget som stedfortræder for Rasmus Jarlov.

Ingen af de to siger dog, at Ring 5 helt ubetinget skal bygges - og hvis Ring 5 skal bygges, skal der være styr på støjen.

- Vi skal kæmpe alt, hvad vi kan, så der bliver taget rigtigt meget hensyn til støjdæmpende foranstaltninger, hvis Ring 5 kommer, siger Merete Scheelsbeck.

Frederik Damgaard påpeger, at man har ladet Silkeborgmotorvejen gå gennem byen af hensyn til naturen, og i den forbindelse gravede man motorvejen ned for at mindske støjgenerne.

- Der kan man stort set ikke høre motorvejen, siger han.

Begge er desuden som udgangspunkt imod at lægge Ring 5 længere vestpå, den såkaldte Ring 5½ eller Ring 6-løsning. For selvom mange ikke har kendt til transportkorridoren, der udlægger et cirka én kilometer bredt bælte fra nord til syd til infrastrukturelle projekter, så har man trods alt haft muligheden for at vide det - og det er ikke tilfældet for borgere andre steder.

- Det vil være uretfærdigt over for dem, mener Merete Scheelsbeck, mens Frederik Damgaard mener, at der skal rigtigt gode argumenter til, før en anden linjeføring kan komme på tale - ellers vil borgerne andre steder med rette føle sig snydt, mener han.

Dialogens vej

Begge pointerer endvidere, at regeringen i sin plan for infrastrukturen, som blev præsenteret i marts, har afsat 1,6 milliarder kroner til støjbekæmpelse. Om det er nok, må tiden vise, mener Frederik Damgaard, som også er villig til at finde flere penge til området. Merete Scheelsbeck pointerer, at støjreduktion skal tænkes ind i alle infrastrukturprojekter fra starten af fremover.

Begge understreger også, at der i første omgang er tale om en forundersøgelse, som skal klarlægge de forskellige aspekter ved en Ring 5 Syd. Bagefter kommer der også en VVM-undersøgelse og en høring, og i den tid er det vigtigt med dialog, mener de begge. Frederik Damgaard vil netop gerne i dialog for at løse de trafikale udfordringer, så de generer færrest muligt.

- I Tunehallen var der 500 mennesker, og kun Laura Lindahl (folketingsmedlem og Damgaards partifælle, der på borgermødet fremlagde partiets argumenter for Ring 5) var for. Der er en ganske massiv modstand, og jeg kan godt forstå den. Jeg bor selv ganske tæt på Køge Bugt Motorvejen, og det er ikke specielt fedt (med hensyn til støjen, red.). Men en gang imellem må man tage de lidt større briller på, siger han.

- Det er ikke, fordi jeg ikke lytter. Jeg er mødt op til borgermøder, fordi jeg gerne vil se folk i øjnene og være i så god dialog med de berørte parter som muligt, siger Merete Scheelsbeck, der ligesom Frederik Damgaard altså er bevidst om, at deres synspunkt ikke er lige populært alle steder.

- Jeg er frem for alt en ærlig politiker, som ikke vil gå under radaren med upopulære synspunkter. Og jeg vil ikke - fordi det er valgkamp - sige et for derefter af hensyn til gruppedisciplin at blive tvunget til at stemme noget andet. Det tror jeg bare giver politikerlede, siger Frederik Damgaard.