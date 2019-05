Kommunen skriver ud til 3800 vælgere

Nogle borgere i Roskilde kan være blevet misinformeret ved afgivelsen af brevstemmer, og det kan have kostet de lokale kandidater værdifulde personlige stemmer. Nu skriver kommunen ud til alle, der har brevstemt. oto: Leo Grøndal Foto: © Leo Grøndal

Folketingsvalg 2019 - 29. maj 2019 kl. 16:14 Af Steen Østbjerg

Bevidstheden om, at kommunen kan have givet forkert vejledning til vælgere, der har brevstemt, har fået 10 partiers kandidater til at opfordre kommunen til at tage kontakt til alle de vælgere, der har brevstemt. Det får nu kommunen til at skrive ud til 3800 personer, der allerede har stemt, for at gøre opmærksom på, at man kan nå at ændre sin stemme, hvis man vil.

Kandidaterne mener, at de alle kan have mistet dyrebare personlige stemmer, efter at der er kommet beretninger om, at ældre, der har stemt på plejecentre eller haft besøg af valgtilforordnede i eget hjem, har fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre stemmer personligt på en kandidat til folketingsvalget, eftersom den endelige kandidatliste ikke har foreligget før nu.

Hvor mange der eventuelt har fået den fejlagtige information, er uvist. Kommunen har erkendt, at det er en fejl, hvis det er sket, og opfordrede i går til, at vælgere, der har brevstemt, lægger vejen forbi borgerservice og stemmer igen, hvis de mener, at de har stemt under forkerte forudsætninger. Men det er slet ikke godt nok, mener de 10 kandidater, som tirsdag aften sad i panelet ved valgmødet i Jyllingehallerne.

»Det er ikke tilfredsstillende, at der blot udmeldes, at man kan komne på borgerservice eller biblioteket og stemme om. Der er typisk tale om svage ældre, som netop derfor har brevstemt i hjemmet,« skriver kandidaterne i en fælles udtalelse.

De mener, at kommunen straks bør tage kontakt til alle, der har brevstemt, så det bliver sikret, at hver enkelt har været klar over, at der kunne stemmes personligt, da de stemte. I givet fald skal de have tilbud om, at der kan stemmes igen, nu med udlevering af stemmesedler med navne på.

Roskilde Kommune efterlever opfordringen, oplyser Henrik Kolind.

- Vi har modtaget én officiel klage, og i forhold til den har vi været ude hos en 85-årig kvinde, som har afgivet sin stemme på ny, men der er også blandt de politiske partier en opfattelse af, at flere vælgere kan have fået uklare meldinger. For at få helt klare linjer, skriver vi ud til de 3800 vælgere, som allerede har brevstemt, og fortæller dem om muligheden for, at alle har mulighed for at ændre sin stemme, siger Henrik kolind.

Kommunikationen til de 3800 vil foregå via e-boks, og før brevene kan sendes ud, skal KMD lave en særkørsel for kommunen, så brevet havner i de rette indbakker. Det kræver også arbejde på rådhuset, hvor Kolind har beordret medarbejdere på arbejde Kristi himmelfartsdag for at sikre, at meldingen når ud i tide.

- Det er meget kort tidsfrist, vi har, og vi håber, alle har modtaget beskeden fredag. Sidste chance for at brevstemme er lørdag. Vi ved, der er nogle, der er undtaget fra kravet om at have en e-boks, og der kan være et overlap blandt dem og de vælgere, der måske vil ændre deres brevstemme. Derfor er vi også klar over, at det i virkelighedens verden kan være svært at nu ud til alle, men i denne situation er det det muliges kunst. Fristen for at brevstemme kan vi jo ikke forlænge, siger Henrik Kolind.

I kommunen har omkring 50 medarbejdere deltaget i indhentning af brevstemmer, og Henrik Kolind har sikret sig, at den information, de har fået forlods, er helt korrekt. Hvis der er sket fejlinformation, er der derfor en personlig fejl, men indtil videre har kommunen altså kun modtaget en enkelt klage.