Henrik Sass Larsen deler gerne roser ud og taler til socialdemokrater, men kun med medierne i absolut afmålte doser. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Kommentator: Medietavs Sass Larsen balancerer på grænsen

Folketingsvalg 2019 - 30. maj 2019 kl. 10:31 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks måske kommende finansminister, Henrik Sass Larsen (S), er ingen fan af medierne - heller ikke i valgkampen, hvor han stort set ikke har ladet sig interviewe.

- Han har jo aldrig været den, der talte rigtigt meget. Men det her er på kanten af det kloge. Omvendt har han aldrig været nogen stemmesluger, og han er sikkert også helt ligeglad. Han skal nok blive valgt, lyder det fra politisk kommentator Michael Kristiansen.

Sidste folketingsvalg opnåede Sass Larsen 7201 personlige stemmer i Sjællands Storkreds, hvor han er opstillet i Køge-Lejrekredsen.

Michael Kristiansen pointerer, at Sass Larsen har en særstatus i Socialdemokratiet og hos Mette Frederiksen. Derfor kan han som gruppeformand fastslå, at ingen folketingsmedlemmer må udtale sig til medierne uden tilladelse fra partitoppen. Men samtidig selv slippe afsted med at dele roser ud et par gange i Køge og Lejre, afvise opfordringer til valgdueller med finansminister Kristian Jensen (V), ligesom han også sagde nej til interview hos Sjællandske Medier.

- Hvis det var enhver anden politiker, ville han få at vide, at nu kommer du i gang med at føre valgkamp, siger Michael Kristiansen.

Spørgsmålet er, om Henrik Sass Larsen, der tidligere på året stod frem i Politiken og berettede om en psykisk nedtur, er helt klar:

- Det må man jo håbe for ham, at han er. Finansministeriet er den hårdeste ministerpost, hvor man er meget mere i maskinrummet og arbejder flere timer end selv statsministeren. En finansminister kan ikke undgå at tale med medierne, plus han vil komme under konstant pres fra oppositionen, pointerer Michael Kristiansen.

Jesper Hesselberg Andersen, formand for Socialdemokratiet i Køgekredsen, er på ingen måde bekymret for kandidatens stemmetal:

- Nej, det er jeg ikke. Vi håber på et godt valg, og Socialdemokratiet står stærkt - både i målingerne, og når vi møder folk. Denne her valgkamp er jo lidt anderledes, fordi den er så lang. Så begynder der at dukke sådanne historier op, og Venstre har jo helt tydeligt iværksat en kampagne, siger Jesper Hesselberg Andersen, der slet ikke mener, at Henrik Sass Larsen afviser at lade sig interviewe:

- Han var da i Børsen og udtalte sig om Nets (via mail, red.), og i forrige uge udtalte han sig i Politiken, Radio 24Syv talte med ham forleden på Hugos Vinkælder, og 1. maj var han omringet af måske 20 journalister og fotografer, der tog dusinvis af billeder, siger Jesper Hesselberg Andersen.

Henrik Sass Larsen har via Socialdemokratiets pressetjeneste meddelt, at han ikke ønsker at kommentere.