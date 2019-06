Se billedserie - Min fritid er sparsom, men her får mine sønner fuld opmærksomhed. For at holde mig i god form dyrker jeg styrketræning og fitness. Ellers kan jeg godt lide en god gåtur med hunden. Som noget usædvanligt for en kvinde giver jeg den gas i racerbiler i weekenden. Det har også givet mig en frivillig og ulønnet bestyrelsespost i Dansk Automobil Sports Union, hvor jeg arbejder for at fremme motorsport i Danmark og for at få flere kvinder med i sporten, siger Brigitte Klintskov Jerkel

Folketingsvalg 2019 - 01. juni 2019

Jerkel: Alle skal have en familielæge

Da Brian Mikkelsen i 2016 blev valgt som erhvervsminister, gav han pladsen i folketinget videre til Brigitte Klintskov Jerkel, der var førstesuppleant.

Lige siden har den snart 50-årige Brigitte Klintskov Jerkel siddet i den konservative gruppe. Når danskerne går til stemmeurnerne den 5. juni, kan de i Sjællands Storkreds igen sætte kryds ud for hendes navn. Hun genopstiller nemlig med særlig fokus på, at alle danskere skal have en familielæge.

- Vi foreslår, at der bliver uddannet 100 flere læger om året frem til 2027, så alle danskere kan have deres egen familielæge. Starter vi nu, vil alle i 2032 have egen familielæge. Økonomien er fra det økonomiske råderum, siger Brigitte Klintskov Jerkel, der er ordfører for forebyggelse af sundhed, psykiatri, ældre, undervisning, børn, familier, social, handicap, transport, etisk råd og Nordisk Råd.

- Familielægen kender din sygdomshistorik og familie. Det skaber tryghed og nærhed, der gør det nemmere at snakke om de svære forhold, siger Brigitte Klintskov Jerkel, der forklarer, at 40.000 borgere i Region Sjælland står til at mangle egen praktiserende læge, hvis der ikke bliver uddannet flere læger.

Hun sidder også i Greves byråd, som hun blev valgt ind i for 14 år siden, og derudover er hun valgt til Region Sjælland, som hun dog har orlov fra på grund af folketingsarbejdet.

Hendes far var vinhandler og havde den største Skjold Burne forretning på Nørrebros Runddel, og hendes mor arbejdede som advokatsekretær. Hun er født i Gentofte og er opvokset i Greve, hvor hun har gået i folkeskole og gymnasiet. Brigitte forklarer, at da hendes forældre blev skilt, flyttede hun med sin mor. Selvom midlerne var små, havde hun en god opvækst med masser af tryghed og kærlighed. Efter at hun blev student fra Greve Gymnasium, havde jeg forskellige jobs hos McDonalds, Magasin Du Nord og som pædagogmedhjælper i en integreret daginstitution.

- Jeg elsker at arbejde med mennesker og at hjælpe de mest udsatte i samfundet på rette kurs. Derfor var det oplagt, at jeg tog en professionsbacheloruddannelse som socialrådgiver, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Bedre tone

Hun har siden arbejdet som Børne- og Ungerådgiver i Solrød kommune og på en døgninstitution for udsatte børn og unge i Stevns Kommune. Hun er ansat i Jobcentret i Køge Kommune, som hun har orlov fra på grund af sit folketingsarbejde.

På Brigittes liste over mærkesager står der blandt andet, at førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt i to døgn, efter de har født, og at mobiltelefonerne skal pakkes væk i folkeskolerne. Derudover skal Danmark have en stram og ordentlig udlændingepolitik.

- Udlændingedebatten er ikke køn. Jeg synes, at vi skal drøfte udfordringerne nuanceret og anstændigt, siger Brigitte Klintskov Jerkel og fortsætter:

- Flygtninge, som har varigt ophold, skal lære dansk, tage Danmark til sig og overholde lovene. De skal hjælpes i gang på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Et årige børn skal i dagtilbud for at lære dansk, vores værdier og kultur. De skal beherske dansk fra første klasse for at klare sig godt i grundskolen og videre frem.

Flere pædagoger

Flere oppositionspartier går til valg på minimumsnormeringer i dagsinstitutionerne og børnehaverne. Det gør Det Konservative Folkeparti ikke, men partiet vil kæmpe for bedre normeringer alligevel.

-Der skal være flere penge til normeringer i ydertimerne. Derfor foreslår vi, at der bliver lavet en pulje, som kommunerne kan søge om at få del af. Til gengæld skal de forpligte sig på, at pengene bliver brugt på flere pædagoger i ydertimerne. Derudover foreslår vi at ansatte 250 ekstra pædagoger i institutioner med mange udsatte børn fra sårbare familier, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Derudover vil hun kæmpe for mere fleksible åbningstider i institutionerne.

- Vi må tage forældrenes kritik til os. De første tre år er de allervigtigste for børn. Det er der, deres identitet bliver dannet, siger Brigitte Klintskov Jerkel.