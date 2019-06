Jacob Mark (SF), der tidligere har siddet i byrådet i Køge, ser gerne, at man løsner op for de bureaukratiske regler i kommunernes jobcentre. Foto: Thomas Olsen

Jacob Mark vil give ledige mere frihed

Folketingsvalg 2019 - 03. juni 2019 kl. 09:22 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DAGBLADET Køge sætter op til næste uges folketingsvalg spot på tre temaer og forslag med lokale kandidater. Her følger svarene fra Jacob Mark (SF).

De kommunale jobcentre kaldes af en række partier og eksperter for »bureaukratiske«, »umyndiggørende« og »saneringsmodne«. Kritikken går på, at beskæftigelsesindsatsen er for rigid, at jobsøgende sendes på irrelevante kurser, og at der mangler tillid, samtidig med at nogle undersøgelser viser, at det koster mange hundrede tusinde kroner at få én enkelt ledig person i arbejde. Hvordan ser dit parti på fremtiden for jobcentrene?

- Vi mener, at man skal tænke systemet om. I dag bliver jobcentrene mest brugt til at kontrollere og tjekke folk i hoved og røv, og vi vil hellere have noget, der hjælper folk ud i uddannelse og arbejde, forklarer Jacob Mark, der er folketingsmedlem og gruppeformand for SF.

- Jeg synes, at politikerne på Christiansborg har det største ansvar, for på mange jobcentre sidder der for få ansatte med for mange sager, og derfor kan de ikke nå at hjælpe folk, fordi der er for mange bureaukratiske regler. Det vil vi løsne op, og i min optik skal de ledige have mere frihed. Vi skal fokusere mindre på kontrol og mere på relevant uddannelse. Det kunne eksempelvis være ved reelle samtaler med andre ledige eller netværksskabelse, siger Jacob Mark.

Liberal Alliance har foreslået at nedlægge de kommunale jobcentre og lade arbejdet overgå til private aktører. Hvad tænker du om det?

- Vi ser hellere, at A-kasser og fagforeninger får mere at have sagt. Især i Køge hvor lønmodtagere og virksomheder allerede har et godt samarbejde. I Køge Kommune har man også oplevet en vanvittig sag, hvor man prøvede at få private til at varetage opgaven, men det endte i stedet med at koste kassen for kommunen, fordi det gik op i hat og briller, fortæller det tidligere byrådsmedlem fra Køge og henviser til en sag fra 2010, hvor byrådet droppede den private joboperatør Agens Danmark efter to år og selv overtog opgaven med at aktivere 1.700 borgere.

Ring 5 ødelægger naturen Ring 5 Syd-projektet er med regeringens og Dansk Folkepartis store trafikudspil fra marts blevet bragt til live efter mange års dvale, og motorvejsprojektet kan blive realiseret i det kommende årti. Hvordan ser du på Ring 5-projektet, og hvilke alternativer til en ny ringmotorvej vil du ellers pege på som gangbare løsninger?

- Det er en dårlig idé, som vi vil modarbejde, for den vil smadre værdifuld natur og ramme hyggelige landsbyer som for eksempel Lille Skensved og Jersie. Det er et meget dyrt projekt, og i stedet vil vi hellere bruge penge på offentlig transport, pointerer Jacob Mark og uddyber.

- Det kunne eksempelvis være flere togafgange fra den nye Køge Nord Station, flere parkeringspladser, mere plads i togene eller flere vogne på S-togs-linjerne.

Børn skal have ro SF har med opbakning fra de øvrige oppositionspartier foreslået, at forældre skal have ret til at udsætte børns skolestart med ét år for at give de børn, der har behov det, mulighed for at modne yderligere, inden de begynder i skole. Hvorfor er det en god idé?

- Det er en rigtig god idé at give børnene mere ro. I dag presses de hurtigere og hurtigere gennem systemet, og flere får angst og depression, så det er et forfejlet børnesyn, at alle er klar til at begynde i skole som seksårig. Nogle er lidt hurtigere, mens andre er lidt langsommere, og der skal være plads til, at børn kan vokse op i deres eget tempo.

- Det vil forhåbentlig betyde, at børnene får bedre forudsætninger for at blive modne og får succesfulde oplevelser i fællesskabet. Nogle børn er meget generte og ender måske uden for fællesskabet, hvis de ikke tør sige noget eller ikke præsterer lige så godt fagligt. De kan i stedet få muligheden for at lege i et ekstra år og blive mere modne, pointerer Jacob Mark.