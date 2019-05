EL om lægemangel: Brug for lovændring

Enhedslistens Eva Flyvholm, der er nummer to på partiets liste i Sjællands Storkreds, er i lighed med andre folketingspolitikere stærkt bekymret over, at så mange praktiserende læger har lukket for adgang af patienter, og at praksis lukker i flere områder.

- Jeg er selv ret nytilflyttet til Sorø og har oplevet, hvor svært det kan være at få en læge. Det er et stort problem, at ikke alle danskere kan få deres egen praktiserende læge, så det er nødvendigt at uddanne flere, siger Eva Flyvholm.

- Mange yngre læger ser det som en stor økonomisk udfordring at binde sig til en praksis, og de kan være bange for at købe en praksis i et yderområde, hvor de måske ikke kan få solgt igen. Den barriere kan vi nedbryde, hvis regionerne letere kan ansætte praksis-læger. Det vil også betyde, at en læge fx kan have to dage i en mindre by, to dage i en anden og en dag om ugen til at forske på sygehuset. I dag kan der først oprettes regionsklinikker, hvis det ikke lykkes at få Falck, Nordic Medicare eller andre private aktører til at oprette en udbudsklinik, når der mangler praktiserende læger, siger hun.