De ældre og de unge har højeste prioritet

Folketingsvalg 2019 - 29. maj 2019 kl. 22:13 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af Dansk Folkepartis absolutte mærkesager er ældreområdet, og det er det i den grad også for folketingskandidat Jeppe Jakobsen (DF).

I dag er han Dansk Folkepartis ældreordfører på Christiansborg, og mere lokalt er han formand for udvalget for ældre og sundhed i Holbæk Kommune. Hvis han bliver genvalgt ved folketingsvalget den 5. juni, vil han forsætte sin kamp for at forbedre vilkårene for landets ældre.

- Min største mærkesag er den, jeg arbejder med til dagligt, nemlig ældreområdet. Nu har jeg haft nogle år til at grave mig ned i området, og det er et sted, hvor vi ikke gør det så godt, som vi burde gøre det, siger Jeppe Jakobsen og fortsætter:

- Det handler om, at folk skal have støttestrømper på, at de skal have deres medicin og noget at spise. Den personlighed, som jeg ved, var der førhen, er forsvundet lidt. Samtidig er ensomheden blandt de ældre steget, og de to ting hænger sammen, tror jeg. Der mangler tid i omsorgen, og det vil jeg gerne arbejde for. For jeg tror også, det er svært at rekruttere folk til ældreområdet, hvis medarbejderne ikke har tid til at engagere sig, siger Jeppe Jakobsen, som er DF's spidskandidat i Holbæk-kredsen.

Skylder fra sidste valg

30-årige Jeppe Jakobsen, som bor ved Skamstrup med sin kone og hendes søn, har siddet i Folketinget de seneste fire år.

Sidste gang gik han til valg på at få læreruddannelsen tilbage til Holbæk, og det gør han også denne gang.

- Jeg skylder lidt på den konto. Der er sket noget på uddannelsesområdet i Nordvestsjælland, men det vigtigste er stadig at få læreruddannelsen tilbage. Den er så afgørende i forhold til at sikre, at vores ungdom får en ordentlig folkeskoleuddannelse, ligesom en god folkeskole kan være med til at tiltrække folk til området, siger han.

Du har haft fire år til at få læreruddannelsen tilbage. Hvorfor skulle det lykkes efter valget?

- Jeg har brugt fire år på at bearbejde mit eget parti. Og kort før valget blev udskrevet, gik min partiformand i pressen og sagde, at det er det her, vi skal fokusere på i næste valgperiode. Han nævnte specifikt velfærdsuddannelser som dem, der skal flyttes ud af de store byer. Og Socialdemokraterne snakker også om det, så jeg tror på det, fortæller Jeppe Jakobsen, som også vil arbejde for, at motorvejen til Kalundborg bliver lavet færdig.

DF skal i regering

Hvis man som politiker skal have gennemført sin politik og indfriet sine valgløfter, kræver det som bekendt, at man kan få andre med på idéen. Og Jeppe Jakobsen mener, at DF skal søge mest mulig indflydelse og træde helt ind i magtens centrum.

- Jeg synes, at vi nu skal gå efter at komme i regering nærmest uanset, om det er Venstre eller Socialdemokraterne, der skal være statsministerpartiet, siger Jeppe Jakobsen og fortsætter:

- Hvis der er et klart rødt flertal, hvor Mette Frederiksen (S) bliver afhængig af Alternativet, Radikale og Enhedslisten, så synes jeg, at hun skal kigge den anden vej og gå efter det mere stabile samarbejde med os. Jeg synes, Mette Frederiksen har mere til fælles med os end for eksempel Enhedslisten. Det handler om at sikre, at DF har indflydelse på politikken i Danmark.

Bagud på point

Ved sidste folketingsvalg kom Jeppe Jakobsen ind på Dansk Folkepartis sidste mandat. Og diverse meningsmålinger forudser, at DF går tilbage ved dette folketingsvalg. Derfor er Jeppe Jakobsen i nogle analyser allerede blevet dømt ude.

- Meningsmålingerne ser ikke gode ud lige nu, men måske har de også svært ved at bedømme virkeligheden, fordi så mange partier ligger omkring spærregrænsen, og det giver noget usikkerhed. Jeg håber, at nogle af dem, som ifølge målingerne lader til at ville stemme på noget meget ekstremt, i stemmeboksen vil tænke, at de måske skal satse på nogen, som de ved har noget indflydelse og kan rykke nogle ting i stedet for nogen, der bare står og råber og skriger, siger Jeppe Jakobsen, som tror på, at han har en chance for at komme ind:

- Inden sidste valgt sagde prognoserne også, at jeg ikke havde en chance. Så selvom der er nogle, der siger, jeg er på vej ud, giver jeg ikke så let op. Jeg vil være virkelig ærgerlig, hvis jeg ikke kommer ind. Men så må jeg tilbage til Undløse Børnehus og tilbage til den pædagoguddannelse, som jeg var i gang med, da jeg blev valgt ind.