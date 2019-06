Se billedserie - Vi skal have mere tillid til borgerne og tro på, at de fleste vil have et job. Hvis der så er fire dovne Roberter, er det nemmere at lade dem sejle deres egen sø end at bruge 13,5 milliarder kroner på at nedgøre andre mennesker, siger Claus Jansson. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Claus vil kæmpe for de ledige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Claus vil kæmpe for de ledige

Folketingsvalg 2019 - 03. juni 2019 kl. 11:01 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stil Claus Jansson et spørgsmål om beskæftigelsesområdet, og han er svær at stoppe. Sådan er han: Han siger sin mening og ofte på en ligefrem måde. Nu stiller han op til folketingsvalget for første gang.

- Jeg vil give en stemme til dem, der er ramt af det, som jeg kalder fattigdomsreformen - altså førtidspensionister, fleksjobbere og kontanthjælpsmodtagere. Vi har et firkantet system, som trænger til et eftersyn. Alle, der kender jobcentrene, ved, at man ikke får anvist et job dernede. Der skal være mindre kontrol og mere tillid, siger Claus Jansson, der har nedsat arbejdsevne, efter at han i 2005 blev ramt af en arbejdsulykke og derfor selv er en del af det system, som han vil lave om.

Han har længe interesseret sig for samfundsudviklingen, men det var først med Alternativets oprettelse, at han blev politisk aktiv. I første omgang tænkte han, at der var 'lidt for meget dans' i partiets program, men da han læste mere om partiet, blev han overbevist.

I 2016 meldte han sig ind, og han deltog i forskellige politikudviklingsmøder. Engagementet vakte så meget opsigt, at Torsten Gejl, der er Alternativets beskæftigelsesordfører, tilbød ham et job som assistent.

- Jeg tænkte, at det var absurd, når man har en lav arbejdsevne, som jeg har, at man så kan være med til at gøre en forskel så pragtfuldt et sted som Christiansborg, siger Claus Jansson om reaktionen, da han blev tilbudt jobbet.

Nu håber han, at han kan være med til at ændre beskæftigelsessystemet og få fast plads i folketingssalen.

- Vi bruger over 13,5 milliarder kroner på at koste rundt med syge mennesker, der bliver sendt i arbejdsprøvning. Det giver ikke en skid mening, siger han.

Som skrevet har Claus Jansson i mange år været interesseret i samfundet, uden at han har været politisk aktiv. Han troede nemlig på, at det, som politikerne sagde. Vendepunktet kom, da flere røde partier, efter at de fik regeringsmagten i 2011, et år senere stemte et omdiskuteret forslag igennem.

- Socialdemokratiet tordnede mod Kristendemokraterne, Venstre og Dansk Folkepartis forslag om at lave nye regler for førtidspension og fleksjob. Efter valget gav de det en ny overskrift og præsenterede det igen, siger Claus Jansson, der mener, at den nye lov medførte kraftige besparelser på førtidspensions- og fleksjobområdet.

Borgeren i centrum

Det blev Claus Jansson så skuffet over, at han i det efterfølgende år arbejdede med at lave høringssvar til lovforslaget, der blev vedtaget af S, R, SF, V, K og LA. I det står blandt andet, 'at unge som udgangspunkt ikke skal på førtidspension, men i stedet skal have en individuel og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov.' Efter at lovforslaget blev stemt igennem, arrangerede han demonstrationer og skrev blogindlæg. Claus Jansson var også på Christiansborg for at forklare, hvorfor han var så utilfreds med de nye regler for førtidspensionen. Alligevel blev der med Claus Janssons ord ikke rykket et komma. Derfor var han politisk rodløs, indtil Alternativet blev stiftet.

- Vi skal sætte borgeren i centrum. Det er en investering i mennesker og en god samfundsøkonomisk gevinst. Mange medarbejdere i jobcentrene er gode, men får ikke lov til at sætte fagligheden fri, siger Claus Jansson.

Han vil give borgerne 'gode tilbud, som de ikke kan sige nej til.' Mere gulerod end pisk, lyder opskriften.

- Vil man omskoles eller arbejde frivilligt med at passe børn, skal man have det tilbud, siger han.

Nogle økonomer vil sige, at det ikke skaber vækst at lave frivilligt arbejde. Hvad siger du til det?

- Når aftrykket på jordkloden er fire til fem gange større end den bør være, kan vi ikke blive ved med at vækste, for vi har ikke ressourcerne til det. Det er et spørgsmål om, hvilken samfundsfilosofi vi ønsker. De kommende generationer vil se på os og sige, at vi levede over evne. Vi har haft en stor økonomisk fremgang i 30 år, og i samme periode er vi ikke blevet mere lykkelige. Hvis det hele handler om økonomisk vækst, er der måske noget om, at vækst i sig ikke behøver at være et lykkemål, siger Claus Jansson.