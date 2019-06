Blå minister om rød regering: Klap hesten

Med over 83 procent af stemmerne optalt går Venstre markant frem, men på trods af det flotte kan det alligevel ende med en rød regering.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) har dog ikke opgivet idéen om at danne en midterregering.

- Jeg vil anbefale alle at klappe hesten og se tiden an. Det er et skrøbeligt parlamentarisk grundlag, så jeg forudser lange regeringsforhandlinger. Vi har foreslået at arbejde hen over midten, og det holder vi fast i, siger hun.

Socialdemokratiet har siden Venstres udmelding holdt fast i, at de vil danne en mindretalsregering, men det giver Sophie Løhde ikke meget for.

- Jeg vil se en socialdemokratisk mindretalsregering, før jeg tror det. Det kan give tre udfald; der vil komme massive løftebrud, der bliver slået et massivt hul i statskassen, eller vi kan investere i ansvarlig politik under den præmis, at pengene skal passe, siger hun og påpeger, at hun i morgen glæder sig til at se, hvordan hendes egne stemmetal ser ud i Nordsjælland.

- Det bliver spændende at se. Vi går pænt frem, og det glæder mig efter 12 år i Folketinget. Jeg bor i Nordsjælland, og mit hjerte banker for området. Så i morgen håber jeg, at folk har bedømt mig mig mine resultater over de sidste fire år. Så det er jeg ekstra interesseret i, og alle der siger, at andre politikere lyver, hvis de siger, at det ikke er vigtigt for dem.