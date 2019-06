Ældre sætter dagsordenen i valgkamp

- Der kommer stadig flere ældre vælgere, og de er flittige til at stemme. Derfor er det en afgørende gruppe at nå, konstaterer valgforsker og professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, over for Kristeligt Dagblad.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af stemmeberettigede på 65 år og derover er steget markant fra folketingsvalget i 1998 og til i dag. I 1998 udgjorde danske statsborgere på 65 år og derover 19,6 procent af de stemmeberettigede. I første kvartal af 2019 udgjorde de ældre vælgere til sammenligning 26,5 procent af de stemmeberettigede. I alt drejer det sig om over 300.000 flere vælgere, så 1,1 millioner vælgere i dag er 65 år og derover.

Befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik viser, at udviklingen fortsætter. Derfor vil de ældre vælgere også i tiltagende grad have en afgørende stemme for, hvordan det politiske Danmark skal se ud. Vælgerundersøgelser har vist, at de ældre vælgere særligt kigger mod Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, når de skal i stemmeboksen.

- Derfor ville de tre partier være endnu mere udfordret, end de er nu, hvis det ikke var for de ældre vælgere, siger Kasper Møller Hansen, som nævner, at pensionspolitik og sundhedsområdet er populært blandt de ældre.

- De store velfærdstemaer betyder rigtig meget for de ældre, men så er det også interessant, at klimaet, der tidligere særligt har været på de unges dagsorden, nu er blevet vigtigere for de ældre, siger han.

Dansk Folkeparti er et af de partier, der har haft godt fat i de ældre vælgere. Så spørgsmålet er, om den tiltagende klimainteresse blandt de ældre kan forklare det drastiske fald i opbakningen til partiet, som meningsmålingerne spår. Det tror partiets næstformand Søren Espersen ikke på.

- Vi er faktisk meget opsatte af klimapolitik, hvor vi har et særligt fokus på forskningen. Så vi tager det også alvorligt, men vi ønsker ikke at overbyde alle andre. Nogle gør nærmest klimaet til Bibelens ord, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg bryder mig heller ikke om det hysteri, hvor unge mennesker står og græder, fordi de tror, at verden er ved at gå under,siger Søren Espersen til Kristeligt Dagblad.