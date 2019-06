Lad nu være med at lave små tegninger på din stemmeseddel.

Send til din ven. X Artiklen: 10 fejl du ikke skal gøre i stemmeboksen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10 fejl du ikke skal gøre i stemmeboksen

Folketingsvalg 2019 - 04. juni 2019 kl. 15:51 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du må sætte 1 kryds og kun 1 kryds på din stemmeseddel.

Det har vi som vælgere lært, allerede inden vi var gamle nok til at stemme, men alligevel er der fejl på stemmesedlerne, når de bliver væltet ud af stemmeboksene for at blive talt. Ved valget i 2015 var der 11.200 ugyldige stemmer, og Danmarks Statistik har opgjort de 10 mest tyspiske fejl. De fremgår herunder.

1 - Nej, du må ikke tegne Hvis du tegner, laver kruseduller eller sætter et klistermærke på din stemmeseddel, så er den ugyldig, for så kan din stemme genkendes.

2 - Nej, du må ikke sætte flere krydser Hvis der er sat kryds ved flere forskellige partier, så kan stemmetællerne ikke vide, hvem du stemmer på, og din stemme ryger over i bunken med ugyldige stemmer.

3 - Nej, du må ikke sætte en bolle i stedet for et kryds Du stemmer ved at sætte et kryds (og kun et), så du skal ikke lave smileys, stjerner eller andre sjove tegn på din stemmeseddel.

4 - Nej, du må ikke fremhæve dit kryds Du sætter et fint kryds ved partinavn eller kandidat, og så laver du også lige et andet mærke men nej, den går ikke. Så er din stemme også genkendelig og dermed ugyldig.

5 - Husk at ramme rigtig med blyanten Du sætter et kryds men kommer til at sætte det udenfor partifelterne. Den går heller ikke, for hvor hører krydset så til henne? Husk at sætte det der, hvor der er gjort plads til det.

6 - Kun 1 kryds Husk nu, at du kun skal sætte et kryds. Det skal sættes enten ud for partiets navn eller ud for den kandidat, som man stemmer på. Hvis du sætter flere krydser, så er stemmesedlen ikke gyldig.

7 - Du må ikke strege dit kryds ud for at sætte det et andet sted Et kryds er enten et 'X' eller et '+'. Det må ikke være skrevet, så det fremstår halvt eller udvisket. Hvis du fortryder, så bed om en ny stemmeseddel, for du må heller ikke strege ud og sætte et nyt.

8 - Du må ikke strege over Et kryds er som sagt et kryds, så du må heller ikke stemme ved at strege dit kryds delvist eller helt over.

9 - Husk at tilpasse størrelsen Det gælder også om at ramme rubrikken, hvor krydset skal være, så det må ikke være så stort, at det rammer ind i flere partifelter.

10 - Du må ikke lave mærker i din stemmeseddel Selv om du måske får lyst til det, så må du ikke rive din stemmeseddel i stykker eller farvelægge den, så den ender i stemmeboksen og er delvist revet itu eller har andre former for særpræg.