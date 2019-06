Kaare Dybvad Bek (S), som kommer fra Vipperød, stiller for tredje gang op til folketingsvalget. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: - Unge skal kunne uddanne sig lokalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Unge skal kunne uddanne sig lokalt

Folketingsvalg 2019 - 02. juni 2019 kl. 20:44 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fire år siden gik Kaare Dybvad Bek (S) til valg på, at Holbæk ikke må blive udkant. Det gør han ikke denne gang, for tingene ser væsentlig bedre ud end ved sidste folketingsvalg, mener han.

Det betyder dog ikke, at der ikke er plads til forbedringer. Og hvis Kaare Dybvad Bek, som er Socialdemokratiets spidskandidat i Holbæk-kredsen, bliver genvalgt den 5. juni, ved han godt, hvor han vil lægge sin energi de kommende fire år.

- Der er en helt anden optimisme i Holbæk end for fire år siden. Der er styr på kommunens økonomi, folk flytter til området, der er åbnet uddannelser, og det går godt med byggeriet, siger Kaare Dybvad Bek og fortsætter:

- Men vi skal have flere uddannelser. I Nordvestsjælland er en af vores største udfordringer det lave uddannelsesniveau. Og vi kan samtidig konstatere, at mange unge bliver boende i området. Så hvis vi sørger for, at der er et tilbud til dem, tror jeg på, at vi kan få flere til at tage en uddannelse, forklarer Kaare Dybvad Bek, som konkret nævner, at læreruddannelsen skal tilbage til Holbæk.

En anden lokal mærkesag er at få motorvejen til Kalundborg gjort færdig.

Kaare Dybvad Bek bor i dag i København med sin kone og to børn. Men han er opvokset i Vipperød.

En anden af Kaare Dybvad Beks mærkesager trækker netop spor tilbage til hans egen baggrund, for det handler om, at de mest nedslidte skal have mulighed for at gå tidligere på pension end i dag. Det er også en sag, hans parti går til valg på.

- Det er noget, der ligger mig meget personligt på sinde. Jeg kender mange i min egen familie, som enten gik på efterløn, fordi de kunne det, eller fortsatte med at arbejde, fordi de var nødt til det, selvom de reelt havde meget svært ved at passe et job, fordi de havde smerter og tog smertestillende. Og når pensionsalderen stiger i Danmark, vil det ramme endnu flere mennesker end i dag, siger Kaare Dybvad Bek.

- Det er en løgn, når vi siger til hinanden, at folk med hårde fysiske job kan arbejde, til de er 72-73 år. Det kan man ikke, og vi kan lige så godt erkende det og give folk mulighed for at trække sig tilbage. Det, synes jeg, er afgørende, forklarer han.

Socialdemokratiets udspil om tidlig tilbagetrækning er blevet kritiseret for at være ukonkret. For i Socialdemokratiets udspil om differentieret pension er det ikke præciseret, hvem det er, der skal have lov til at gå tidligere på pension

Kaare Dybvad Bek er lidt mere konkret, når han personligt skal pege på, hvem han mener, der bør slippe for at skulle stille vækkeuret om morgenen.

- Det er folk, der har været længe på arbejdsmarkedet og har haft fysiske job. Det kan for eksempel være i byggeriet eller med rengøring, og så er det folk, der er psykisk nedslidte. Generelt er præmissen også, at det handler om, hvornår man er kommet ud på arbejdsmarkedet. Der bør være et mere ligeligt antal år, man skal arbejde, siger han.

- Hvis jeg selv skulle bestemme, skulle der være en gruppe af folk med fysisk hårde job, som fik det automatisk. Og så vil der være nogle, som slet ikke har mulighed for det, og så måske en mellemgruppe, hvor der kan laves en vurdering. Det er mit bud, men det er noget, der skal forhandles. Det centrale er, at vi har afsat penge til, at 5000 mennesker kan få denne her ordning. Det svarer til cirka hver ottende på arbejdsmarkedet.

Socialdemokratiet står ifølge meningsmålingerne til at få et flot valg. Og Kaare Dybvad Bek er af nogle kommentatorer blevet spået en ministerpost, hvis han bliver valgt ind, og Socialdemokratiet ender med at danne regering.

- I første omgang er målet at blive genvalgt til Folketinget. Men selvfølgelig vil jeg gerne være minister, hvis jeg får muligheden. En ministerpost giver meget indflydelse og mulighed for at forandre ting samfundsmæssigt. Men det er ikke min beslutning, og jeg kan ikke gøre fra eller til, siger Kaare Dybvad Bek, som efter at have været sit partis boligordfører godt kan se sig selv som boligminister.

Er der nogen ministerpost, du vil takke nej til?

- Jeg tror, det er lidt ligesom med et fodboldhold. Hvis du har siddet på bænken og pludselig bliver skiftet ind, begynder du ikke at diskutere med træneren om, hvilken position du skal spille. Du siger bare ja tak og går på banen, lyder det fra Kaare Dybvad Bek.