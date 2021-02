Du kan opleve Hans-Willy Bautz i et direkte zoom-interview 19. februar, hvor han fortæller om sit liv, sit forfatterskab og arbejde med den kommende krimi om Skovtårnsmordet.

Zoom-interview med krimiforfatter

Fredag den 19. februar klokken 14 interviewer skoleleder Lone Rytsel fra DOF-Sandvig Folkeoplysning og Fortælleværksted krimiforfatteren Hans-Willy Bautz fra Haslev, der er formand for Forfatterforeningen StORDstrømmen, hvis medlemsskare overvejende kommer fra det gamle Storstrøms Amt.

Det sker på et zoommøde, som man gratis kan se og lytte med på ved at tilmelde sig på e-mailadressen lone@lonerytsel.dk .

En femte krimi på dansk er undervejs. Den handler om Skovtårnsmordet, og her vil Hans-Willy Bautz løfte lidt af sløret og læse op fra de færdige sider. Der vil også blive talt om research og om, hvordan selvoplevelser er blevet flettet ind i romanerne.

Intervieweren vil desuden komme ind på, hvordan coronasituationen har påvirket ham rent menneskeligt, men også hvordan det går ham med at skrive i denne situation, hvor den 74-årige forfatter for det meste holder sig for sig selv.